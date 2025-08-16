У "Дії" тимчасово не працюватиме "єВідновлення"

Послуга "єВідновлення" буде тимчасово недоступна у "Дії" через технічні роботи, попередили у Мінрозвитку у суботу, пише УНН.

Послуга "єВідновлення" тимчасово не працюватиме в "Дії". З 20:00 16.08.2025 до 08:00 18.08.2025 ДП "НАІС" буде проводити технічні роботи з обслуговування державних реєстрів Міністерства юстиції - повідомили у міністерстві у соцмережах.

Як повідомляється, "оскільки дані цих реєстрів використовуються для перевірок права власності, на час технічних робіт, не працювати послуга "єВідновлення" на порталі та в застосунку "Дія".

"єВідновлення": переселенці зможуть претендувати на компенсацію за зруйноване в окупації житло