В "Дія" временно не будет работать "єВідновлення"

Услуга "єВідновлення" будет временно недоступна в "Дія" из-за технических работ, предупредили в Минразвития в субботу, пишет УНН.

Услуга "єВідновлення" временно не будет работать в "Дія". С 20:00 16.08.2025 до 08:00 18.08.2025 ГП "НАИС" будет проводить технические работы по обслуживанию государственных реестров Министерства юстиции. - сообщили в министерстве в соцсетях.

Как сообщается, "поскольку данные этих реестров используются для проверок права собственности, на время технических работ не будет работать услуга "єВідновлення" на портале и в приложении "Дія".

