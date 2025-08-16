В "Дія" временно не будет работать "єВідновлення"

$41.450.00
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с Путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 113571 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 131507 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 91159 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 85830 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 75321 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 120868 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 219416 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 87374 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 197566 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Трамп отменил обед с российской делегацией и возвращается в Вашингтон15 августа, 23:40
"Это не дипломатия, а театр": Шумер о встрече Трампа с путинымVideo16 августа, 01:12
Трамп после встречи с путиным: "Теперь все зависит от Зеленского"16 августа, 01:33
Тысячи иностранных наемников в рядах РФ не могут покинуть фронт после окончания контракта - проект "Хочу жить"03:52
Трамп имел долгий разговор с Зеленским на обратном рейсе с Аляски - CNN06:49
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 219421 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 197566 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 295202 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo07:05
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал03:37
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38
В "Дія" временно не будет работать "єВідновлення"

Киев • УНН

 • 1382 просмотра

Услуга єВідновлення не будет работать с 20:00 16.08.2025 до 08:00 18.08.2025. Причина – технические работы ГП «НАИС» по обслуживанию государственных реестров Министерства юстиции.

В "Дія" временно не будет работать "єВідновлення"

Услуга "єВідновлення" будет временно недоступна в "Дія" из-за технических работ, предупредили в Минразвития в субботу, пишет УНН.

Услуга "єВідновлення" временно не будет работать в "Дія". С 20:00 16.08.2025 до 08:00 18.08.2025 ГП "НАИС" будет проводить технические работы по обслуживанию государственных реестров Министерства юстиции.

- сообщили в министерстве в соцсетях.

Как сообщается, "поскольку данные этих реестров используются для проверок права собственности, на время технических работ не будет работать услуга "єВідновлення" на портале и в приложении "Дія".

"єВідновлення": переселенцы смогут претендовать на компенсацию за разрушенное в оккупации жилье07.07.25, 14:19 • 1931 просмотр

Юлия Шрамко

ОбществоНедвижимость
Дія (сервис)
Министерство юстиции Украины