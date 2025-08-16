В "Дія" временно не будет работать "єВідновлення"
Киев • УНН
Услуга єВідновлення не будет работать с 20:00 16.08.2025 до 08:00 18.08.2025. Причина – технические работы ГП «НАИС» по обслуживанию государственных реестров Министерства юстиции.
Услуга "єВідновлення" будет временно недоступна в "Дія" из-за технических работ, предупредили в Минразвития в субботу, пишет УНН.
Услуга "єВідновлення" временно не будет работать в "Дія". С 20:00 16.08.2025 до 08:00 18.08.2025 ГП "НАИС" будет проводить технические работы по обслуживанию государственных реестров Министерства юстиции.
Как сообщается, "поскольку данные этих реестров используются для проверок права собственности, на время технических работ не будет работать услуга "єВідновлення" на портале и в приложении "Дія".
