8 серпня, 15:03 • 21334 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 91173 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 97883 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 58939 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 118637 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 68099 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
8 серпня, 09:33 • 50155 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
8 серпня, 09:21 • 37065 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 98796 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
8 серпня, 07:40 • 26115 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
У "Дії" обрали антикорупційну експертну групу для агенції PlayCity

Київ • УНН

 • 368 перегляди

Міністерство цифрової трансформації обрало 9 експертів для антикорупційної групи PlayCity через опитування в Дії. Понад 57 тисяч українців взяли участь у голосуванні.

У "Дії" обрали антикорупційну експертну групу для агенції PlayCity

Міністерство цифрової трансформації підбило підсумки опитування у "Дії" щодо громадських активістів, які сформують антикорупційну експертну групу при державній агенції з регулювання сфери азартних ігор PlayCity.  Про це повідомив перший віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

У відомстві підкреслили, що це був перший випадок формування органу спостереження за допомогою застосунку. Участь у голосуванні взяли понад 57 тисяч українців, із 21 кандидата обрали 9 експертів.

До складу групи увійдуть:

  • Анастасія Шевченко — «Антикорупційна сокира» (13,45%)
    • Михайло Аксьонов — «Антикорупційна сокира» (11,63%)
      • Ганна Башняк — «Офіс ефективного регулювання» (10,44%)
        • Світлана Сліпченко — «Д7 ФАУНДЕЙШН» (9,88%)
          • Олексій Дорогань — «Офіс ефективного регулювання» (9,28%)
            • Олександр Нойнець — «Антикорупційна сокира» (8,18%)
              • Дмитро Шатровський — «Центр суспільного контролю» (7,53%)
                • Тарас Котов — «Центр суспільного контролю» (7,01%)
                  • Василь Чижмарь — «Центр суспільного контролю» (6,55%)

                    Перелічена антикорупційна група не входитиме до складу PlayCity, але контролюватиме прозорість ухвалення рішень та представлятиме суспільні інтереси під час реформування сфери грального бізнесу.

                    Головне завдання PlayCity, яке декларує держава, - виведення грального бізнесу з тіні. Щороку бюджет недоотримує 10 мільярд гривень через нелегальну діяльність казино та лотерей

                    - йдеться у повідомленні.

                    Блогери просували онлайн-казино через Stories: PlayCity та Meta заблокували сім Instagram-аккаунтів

                    Ольга Розгон

                    ПолітикаТехнології
                    Дія (сервіс)
                    Україна