В «Дії» избрали антикоррупционную экспертную группу для агентства PlayCity
Киев • УНН
Министерство цифровой трансформации выбрало 9 экспертов для антикоррупционной группы PlayCity через опрос в «Дії». Более 57 тысяч украинцев приняли участие в голосовании.
Министерство цифровой трансформации подвело итоги опроса в "Дії" относительно общественных активистов, которые сформируют антикоррупционную экспертную группу при государственном агентстве по регулированию сферы азартных игр PlayCity. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
В ведомстве подчеркнули, что это был первый случай формирования органа наблюдения с помощью приложения. Участие в голосовании приняли более 57 тысяч украинцев, из 21 кандидата выбрали 9 экспертов.
В состав группы войдут:
- Анастасия Шевченко — «Антикоррупционная секира» (13,45%)
- Михаил Аксенов — «Антикоррупционная секира» (11,63%)
- Анна Башняк — «Офис эффективного регулирования» (10,44%)
- Светлана Слипченко — «Д7 ФАУНДЕЙШН» (9,88%)
- Алексей Дорогань — «Офис эффективного регулирования» (9,28%)
- Александр Нойнец — «Антикоррупционная секира» (8,18%)
- Дмитрий Шатровский — «Центр общественного контроля» (7,53%)
- Тарас Котов — «Центр общественного контроля» (7,01%)
- Василий Чижмарь — «Центр общественного контроля» (6,55%)
Перечисленная антикоррупционная группа не будет входить в состав PlayCity, но будет контролировать прозрачность принятия решений и представлять общественные интересы во время реформирования сферы игорного бизнеса.
Главная задача PlayCity, которую декларирует государство, - выведение игорного бизнеса из тени. Ежегодно бюджет недополучает 10 миллиардов гривен из-за нелегальной деятельности казино и лотерей
