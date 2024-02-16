У День військового журналіста: Сирський вручив пораненому на фронті кореспонденту коїн Головнокомандувача ЗСУ
Київ • УНН
Головнокомандувач Збройних Сил України відвідав у госпіталі пораненого журналіста Дмитра Євчина та подякував йому за важливу роботу з висвітлення війни, побажавши якнайшвидшого одужання.
Сьогодні, у день військового журналіста України Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав пораненого військового кореспондента Дмитра Євчина. про це Головнокомандувач ЗСУ розповів у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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Сьогодні відвідав у лікарні військового кореспондента програми "Крим.Реалії" Радіо Свобода Дмитра Євчина
Головнокомандувач ЗСУ подякував журналістові за його важливу журналістську роботу і громадянську відвагу та побажав йому швидкого одужання.
За особисту мужність, професіоналізм, самовідданість під час виконання журналістських завдань в районі бойових дій та об'єктивне й неупереджене інформування суспільства про героїзм воїнів Збройних Сил України під час відсічі широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави, вручив Дмитрові коїн Головнокомандувача Збройних Сил України
Доповнення
Олександр Сирський розповів, що 17 січня журналіст Дмитро Євчин і оператор Микита Ісайко висвітлювали події на передовій у районі Роботиного Запорізької області.
Унаслідок мінометного обстрілу Дмитро Євчин зазнав осколкового поранення в ногу.
За словами Головнокомандувача, після того, як пораненому журналісту надали першу допомогу українські бойові медики разом з оператором, його евакуювали до стабілізаційного пункту в сусідньому селі, а звідти перевезли до лікарні в Запоріжжі.
Нині життю Дмитра нічого не загрожує, він перебуває на лікуванні і реабілітації у Києві.
Нагадаємо
Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський у День військового журналіста подякував їм за мужність і жертовність і закликав згадати всіх загиблих українських воєнкорів.
Сьогодні День військового журналіста України: скільки українських медійників, які вступили до лав ЗСУ, загинуло під час війни 16.02.24, 07:03 • 52011 переглядiв