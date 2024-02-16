Сьогодні День військового журналіста України: скільки українських медійників, які вступили до лав ЗСУ, загинуло під час війни
Київ • УНН
Україна вшановує пам'ять військових і цивільних журналістів, які загинули під час виконання службових обов'язків, ведучи репортажі з лінії фронту війни з росією.
Сьогодні, 16 лютого, в Україні з професійним святом вітають військових журналістів, пресофіцерів, цивільних журналістів, які роблять репортажі з лінію фронту, а також вшановують пам’ять їхніх загиблих колег, пише УНН.
Подія була започаткована наказом міністра оборони України у 2018 році.
Саме 16 лютого 2015 року року неподалік міста Дебальцеве під час виконання бойового завдання та професійного обов’язку загинув капітан 3 рангу Дмитро Лабуткін, який був редактором телерадіостудії Міноборони "Бриз". До останніх секунд свого життя він продовжував вести зйомку подій.
З початку повномасштабного російського вторгнення чимало цивільних медійників стали військовими журналістами та пресофіцерами.
Щодня, ризикуючи своїм життям, вони роблять репортажі з найгарячіших ділянок фронту, включаються в ефіри національних телеканалів та радіостанцій, щоб розповісти мешканцям Україні оперативну інформацію щодо відбиття російської агресії.
За даними Національної спілки журналістів України, за час повномасштабного вторгнення в Україні загинуло 79 вітчизняних та іноземних журналістів. 54 з них – це медійники, які вступили до лав української армії, 16 – цивільні журналісти, які загинули під час виконання професійних обов’язків, ще 9 медійників були просто вбиті російськими окупантами.
росіяни влучили двома ракетами біля готелю в центрі Харкова, серед постраждалих – турецькі журналісти11.01.24, 00:09 • 31561 перегляд