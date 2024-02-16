Сегодня День военного журналиста Украины: сколько украинских медийщиков, вступивших в ряды ВСУ, погибло во время войны

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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  208523 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  227400 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  196033 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  194091 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  208155 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  244963 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  246701 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  231126 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  326927 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Сегодня День военного журналиста Украины: сколько украинских медийщиков, вступивших в ряды ВСУ, погибло во время войны

Украина чтит память военных и гражданских журналистов, которые погибли при исполнении служебных обязанностей, ведя репортажи с линии фронта войны с россией.

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Сегодня День военного журналиста Украины: сколько украинских медийщиков, вступивших в ряды ВСУ, погибло во время войны

ВСУ отбили штурм дронами на Лиманском направлении

На Лиманском направлении украинские войска успешно защитились от атаки российского беспилотника.

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ВСУ отбили штурм дронами на Лиманском направлении

G7 проведет встречу на годовщину вторжения РФ в Украину - 24 февраля

Лидеры G7 соберутся на видеоконференцию 24 февраля, во вторую годовщину вторжения России в Украину, чтобы обсудить продолжающийся конфликт.

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G7 проведет встречу на годовщину вторжения РФ в Украину - 24 февраля

В России заявили о сбитии 5 дронов в Белгородской области и над акваторией Черного моря

Россия утверждает, что ее системы противовоздушной обороны сбили один беспилотник в Белгородской области вблизи Украины и еще четыре над Черным морем ночью.

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В России заявили о сбитии 5 дронов в Белгородской области и над акваторией Черного моря

День единения в Украине. Что еще можно отметить 16 февраля

Сегодня, 16 февраля, в Украине отмечается День единения. Событие было основано указом президента 14 февраля, за десять дней до полномасштабного российского вторжения.

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День единения в Украине. Что еще можно отметить 16 февраля

Археологи нашли останки отца Александра Македонского

Археологи подтвердили, что останки, обнаруженные в древнегреческой гробнице в 1977 году, принадлежат королю Филиппу II, отцу Александра Македонского.

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Археологи нашли останки отца Александра Македонского

OpenAI запускает инструмент, который мгновенно создает видео из текста

OpenAI запускает инструмент, который может генерировать видео из текстовых описаний.

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OpenAI запускает инструмент, который мгновенно создает видео из текста

США пресекли деятельность хакерской сети, контролируемой ГРУ

Министерство юстиции США закрыло хакерскую сеть российской разведки, подконтрольную ГРУ, которая взломала сотни небольших офисных роутеров для осуществления кибератак.

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США пресекли деятельность хакерской сети, контролируемой ГРУ

Поддержка Украины оружием со стороны США будет продолжаться - Пентагон

Представитель Пентагона заявил, что США будут продолжать решительно поддерживать Украину оружием, обучением и советами, поскольку Украина была эффективной на поле боя, вернув 50% утраченных территорий, несмотря на значительные российские силы, и будет тесно сотрудничать с союзниками.

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Поддержка Украины оружием со стороны США будет продолжаться - Пентагон

Байден и Нетаньяху говорили ситуацию в Рафахе

Байден обсудил с Нетаньяху необходимость разработки реалистичного плана для обеспечения безопасности гражданского населения во время любой операции в Рафахе и оказания большей экстренной помощи Газе.

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Байден и Нетаньяху говорили ситуацию в Рафахе