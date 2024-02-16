Сегодня День военного журналиста Украины: сколько украинских медийщиков, вступивших в ряды ВСУ, погибло во время войны

Сегодня, 16 февраля, в Украине с профессиональным праздником поздравляют военных журналистов, пресс-офицеров, гражданских журналистов, которые делают репортажи с линии фронта, а также чтят память их погибших коллег, пишет УНН.

Событие было основано приказом министра обороны Украины в 2018 году.

Именно 16 февраля 2015 года недалеко от города Дебальцево во время выполнения боевого задания и профессионального долга погиб капитан 3 ранга Дмитрий Лабуткин, который был редактором телерадиостудии Минобороны "Бриз". До последних секунд своей жизни он продолжал вести съемку событий.

С начала полномасштабного российского вторжения немало гражданских медийщиков стали военными журналистами и пресофицерами.

Ежедневно, рискуя своей жизнью, они делают репортажи с горячих участков фронта, включаются в эфиры национальных телеканалов и радиостанций, чтобы рассказать жителям Украины оперативную информацию по отражению российской агрессии.

По данным Национального союза журналистов Украины, за время полномасштабного вторжения в Украину погибло 79 отечественных и иностранных журналистов. 54 из них - это медийщики, которые вступили в ряды украинской армии, 16 - гражданские журналисты, погибшие при исполнении профессиональных обязанностей, еще 9 медийщиков были просто убиты российскими оккупантами.

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