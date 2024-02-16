Сегодня День военного журналиста Украины: сколько украинских медийщиков, вступивших в ряды ВСУ, погибло во время войны
Украина чтит память военных и гражданских журналистов, которые погибли при исполнении служебных обязанностей, ведя репортажи с линии фронта войны с россией.
ВСУ отбили штурм дронами на Лиманском направлении
На Лиманском направлении украинские войска успешно защитились от атаки российского беспилотника.
G7 проведет встречу на годовщину вторжения РФ в Украину - 24 февраля
Лидеры G7 соберутся на видеоконференцию 24 февраля, во вторую годовщину вторжения России в Украину, чтобы обсудить продолжающийся конфликт.
В России заявили о сбитии 5 дронов в Белгородской области и над акваторией Черного моря
Россия утверждает, что ее системы противовоздушной обороны сбили один беспилотник в Белгородской области вблизи Украины и еще четыре над Черным морем ночью.
День единения в Украине. Что еще можно отметить 16 февраля
Сегодня, 16 февраля, в Украине отмечается День единения. Событие было основано указом президента 14 февраля, за десять дней до полномасштабного российского вторжения.
Археологи нашли останки отца Александра Македонского
Археологи подтвердили, что останки, обнаруженные в древнегреческой гробнице в 1977 году, принадлежат королю Филиппу II, отцу Александра Македонского.
OpenAI запускает инструмент, который мгновенно создает видео из текста
OpenAI запускает инструмент, который может генерировать видео из текстовых описаний.
США пресекли деятельность хакерской сети, контролируемой ГРУ
Министерство юстиции США закрыло хакерскую сеть российской разведки, подконтрольную ГРУ, которая взломала сотни небольших офисных роутеров для осуществления кибератак.
Поддержка Украины оружием со стороны США будет продолжаться - Пентагон
Представитель Пентагона заявил, что США будут продолжать решительно поддерживать Украину оружием, обучением и советами, поскольку Украина была эффективной на поле боя, вернув 50% утраченных территорий, несмотря на значительные российские силы, и будет тесно сотрудничать с союзниками.
Байден и Нетаньяху говорили ситуацию в Рафахе
Байден обсудил с Нетаньяху необходимость разработки реалистичного плана для обеспечения безопасности гражданского населения во время любой операции в Рафахе и оказания большей экстренной помощи Газе.