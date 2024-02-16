В День военного журналиста: Сырский вручил раненому на фронте корреспонденту коин Главнокомандующего ВСУ

Сегодня, в день военного журналиста Украины Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский посетил раненого военного корреспондента Дмитрия Евчина. об этом Главнокомандующий ВСУ рассказал в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

Сегодня посетил в больнице военного корреспондента программы "Крым.Реалии" Радио Свобода Дмитрия Евчина - рассказал Сырский.

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил журналиста за его важную журналистскую работу и гражданскую отвагу и пожелал ему скорейшего выздоровления.

За личное мужество, профессионализм, самоотверженность при выполнении журналистских заданий в районе боевых действий и объективное и беспристрастное информирование общества о героизме воинов Вооруженных Сил Украины во время отпора широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства, вручил Дмитрию коин Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины - резюмировал Сырский.

Дополнение

Александр Сырский рассказал, что 17 января журналист Дмитрий Евчин и оператор Никита Исайко освещали события на передовой в районе Роботино Запорожской области.

В результате минометного обстрела Дмитрий Евчин получил осколочное ранение в ногу.

По словам Главнокомандующего, после того, как раненому журналисту оказали первую помощь украинские боевые медики вместе с оператором, его эвакуировали в стабилизационный пункт в соседнем селе, а оттуда перевезли в больницу в Запорожье.

Сейчас жизни Дмитрия ничего не угрожает, он находится на лечении и реабилитации в Киеве.

Напомним,

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в День военного журналиста поблагодарил их за мужество и жертвенность и призвал вспомнить всех погибших украинских военкоров.

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