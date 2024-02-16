"Пройшли всі стежки війни": Сирський подякував військовим журналістам за мужність і жертовність
Київ • УНН
У День військового журналіста Головнокомандувач Збройних Сил України подякував їм за мужність і самопожертву та закликав пам'ятати всіх загиблих українських військових журналістів.
Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський у День військового журналіста подякував їм за мужність і жертовність і закликав згадати всіх загиблих українських воєнкорів, повідомляє УНН.
Сьогодні, 16 лютого ми вшановуємо українських військових журналістів, пресофіцерів і воєнкорів. Саме 16 лютого 2015 року, під час виконання бойового завдання, в районі міста Дебальцеве загинув кореспондент телерадіокомпанії "Бриз" міністерства оборони України, капітан 3-го рангу Дмитро Лабуткін…
Він зазначив, що за десять років російсько-української війни особисто переконався наскільки важлива робота військових журналістів, пресофіцерів та воєнкорів.
Сирський зазначив, що ворог веде проти України гібридну війну. "Окрім щоденних штурмів позицій наших військ, ракетних та авіаційних атак, - російські загарбники обстрілюють нас інформаційно. Вони підступно атакують нас своїми фейками, намагаючись щоденно, щохвилини посіяти в українському народі паніку і зневіру, щоб підірвати наш непереможний дух до боротьби і перемоги", - вказав головнокомандувач.
Він зауважив, що українські воєнкори пройшли разом з українськими миротворцями всі "гарячі точки" світу, з 2014 року "пройшли всі стежки війни" в Україні, щоденно під обстрілами, пліч-о-пліч з нашими воїнами, щоб повідомити правдиві і свіжі новини про сучасну боротьбу українського народу за свою свободу і незалежність.
"Щиро дякую сьогодні вам за вашу мужність і жертовність! Сьогодні закликаю згадати всіх наших друзів, побратимів і посестер, загиблих українських військових журналістів…", - резюмував Сирський.
Сьогодні День військового журналіста України: скільки українських медійників, які вступили до лав ЗСУ, загинуло під час війни 16.02.24, 07:03 • 52013 переглядiв