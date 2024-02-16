"Прошли все тропы войны": Сырский поблагодарил военных журналистов за мужество и жертвенность
Киев • УНН
В День военного журналиста Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины поблагодарил их за мужество и самопожертвование и призвал помнить всех погибших украинских военных журналистов.
Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в День военного журналиста поблагодарил их за мужество и жертвенность и призвал вспомнить всех погибших украинских военкоров, сообщает УНН.
Сегодня, 16 февраля мы чествуем украинских военных журналистов, пресофицеров и военкоров. Именно 16 февраля 2015 года, во время выполнения боевого задания, в районе города Дебальцево погиб корреспондент телерадиокомпании "Бриз" министерства обороны Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Лабуткин..
Он отметил, что за десять лет российско-украинской войны лично убедился насколько важна работа военных журналистов, пресофицеров и военкоров.
Сырский отметил, что враг ведет против Украины гибридную войну. "Кроме ежедневных штурмов позиций наших войск, ракетных и авиационных атак, - российские захватчики обстреливают нас информационно. Они коварно атакуют нас своими фейками, пытаясь ежедневно, ежеминутно посеять в украинском народе панику и уныние, чтобы подорвать наш непобедимый дух к борьбе и победе", - указал главнокомандующий.
Он отметил, что украинские военкоры прошли вместе с украинскими миротворцами все "горячие точки" мира, с 2014 года "прошли все тропы войны" в Украине, ежедневно под обстрелами, бок о бок с нашими воинами, чтобы сообщить правдивые и свежие новости о современной борьбе украинского народа за свою свободу и независимость.
"Искренне благодарю сегодня вас за ваше мужество и жертвенность! Сегодня призываю вспомнить всех наших друзей, побратимов и посестер, погибших украинских военных журналистов...", - резюмировал Сырский.
Сегодня День военного журналиста Украины: сколько украинских медийщиков, вступивших в ряды ВСУ, погибло во время войны16 февраля 2024, 05:03 • 28902 просмотра
"Прошли все тропы войны": Сырский поблагодарил военных журналистов за мужество и жертвенность
В День военного журналиста Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины поблагодарил их за мужество и самопожертвование и призвал помнить всех погибших украинских военных журналистов.
На Харьковщине после деоккупации идентифицировано 875 тел погибших из 1008 - Национальная полиция
После освобождения от российских войск более 10 000 квадратных километров в Харьковской области полиция идентифицировала 875 из 1008 найденных там тел, в том числе 29 детей, а расследование более 17 000 вероятных военных преступлений продолжается.
Новая функция на портале "Дія": украинцы могут подать отчет о ремонте поврежденного жилья
Украинцы, которые отремонтировали поврежденное войной жилье по программе "еВідновлення", теперь могут подавать отчеты о выполнении работ через портал "Дія".
"Беспрецедентный документ": Зеленский рассказал, что предусматривает соглашение по безопасности с Германией
Президент Зеленский подтвердил подписание соглашения с канцлером Германии Шольцем в сфере безопасности и о долгосрочной поддержке Украины со стороны Германии, которая предусматривает более 7 миллиардов долларов на сотрудничество в этом году.
Украинская драма "Оставайся онлайн" Евы Стрельниковой выйдет в международном прокате
Украинский драматический фильм "Оставайся онлайн" режиссера Евы Стрельниковой о женщине-волонтере, которая помогает военным во время российского вторжения, будет распространяться в международном прокате, кроме Северной Америки, компанией K5 Media Group.
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
Заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Наталья Рудуха была уволена.
Правоохранители до сих пор не объявили подозрение чиновникам, которые "продали" одесский онкоцентр - среди должностных лиц советник министра Ляшко
Правоохранители до сих пор не объявили подозрение чиновникам, которые "продали" одесский онкоцентр.
Архитектор санкций против россии вернется в Белый дом - СМИ
Бывший архитектор санкций против россии Далип Сингх возвращается в администрацию Байдена.
Ракетный удар по Запорожью: в медучреждениях находятся четыре человека
Четыре человека были госпитализированы в Запорожье: одна женщина в тяжелом состоянии, а трое других - в состоянии средней тяжести из-за ранений, полученных в результате ракетного обстрела города со стороны россии.
В Купянском районе ускорилась эвакуация людей на фоне увеличения количества обстрелов со стороны рф - Синегубов
Из-за усиления обстрелов со стороны российских войск все больше людей эвакуируются из населенных пунктов Купянского района Харьковской области.