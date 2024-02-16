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"Прошли все тропы войны": Сырский поблагодарил военных журналистов за мужество и жертвенность

"Прошли все тропы войны": Сырский поблагодарил военных журналистов за мужество и жертвенность

Киев  •  УНН

16 февраля 2024, 12:32  •  10995 просмотра

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В День военного журналиста Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины поблагодарил их за мужество и самопожертвование и призвал помнить всех погибших украинских военных журналистов.

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в День военного журналиста поблагодарил их за мужество и жертвенность и призвал вспомнить всех погибших украинских военкоров, сообщает УНН

Сегодня, 16 февраля мы чествуем украинских военных журналистов, пресофицеров и военкоров. Именно 16 февраля 2015 года, во время выполнения боевого задания, в районе города Дебальцево погиб корреспондент телерадиокомпании "Бриз" министерства обороны Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Лабуткин..

- написал Сырский в соцсетях.

Он отметил, что за десять лет российско-украинской войны лично убедился насколько важна работа военных журналистов, пресофицеров и военкоров.

Сырский  отметил, что враг ведет против Украины гибридную войну. "Кроме ежедневных штурмов позиций наших войск, ракетных и авиационных атак, - российские захватчики обстреливают нас информационно. Они коварно атакуют нас своими фейками, пытаясь ежедневно, ежеминутно посеять в украинском народе панику и уныние, чтобы подорвать наш непобедимый дух к борьбе и победе", - указал главнокомандующий. 

Он отметил, что украинские военкоры прошли вместе с украинскими миротворцами все "горячие точки" мира,  с 2014 года "прошли все тропы войны" в Украине, ежедневно под обстрелами, бок о бок с нашими воинами, чтобы сообщить правдивые и свежие новости о современной борьбе украинского народа за свою свободу и независимость.

"Искренне благодарю сегодня вас за ваше мужество и жертвенность! Сегодня призываю вспомнить всех наших друзей, побратимов и посестер, погибших украинских военных журналистов...", - резюмировал Сырский. 

Сегодня День военного журналиста Украины: сколько украинских медийщиков, вступивших в ряды ВСУ, погибло во время войны16 февраля 2024, 05:03 • 28902 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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"Пройшли всі стежки війни": Сирський подякував військовим журналістам за мужність і жертовність
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"Прошли все тропы войны": Сырский поблагодарил военных журналистов за мужество и жертвенность

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