У Чорному та Азовському морях ворожі кораблі рф відсутні
Київ • УНН
В акваторіях Чорного та Азовського морів відсутні військові кораблі рф. У Середземному морі перебувають 2 кораблі-носії крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 24 ракет.
Станом на ранок 30.10.2024 росіяни не виводили військових кораблів і ракетоносіїв в акваторію Чорного та Азовського морів. Про це повідомляє ВМС ЗСУ, пише УНН.
У Чорному морі ворожі кораблі відсутні, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні,
Деталі
Зазначається, що у Середземному морі перебувають 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 16 суден, з них 12 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 10 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.
Окупанти посилено патрулюють західне та південне узбережжя Криму - Плетенчук20.10.24, 11:14 • 22438 переглядiв