В Черном и Азовском морях вражеские корабли рф отсутствуют
Киев • УНН
В акваториях Черного и Азовского морей не зафиксировано ни одного военного корабля рф. В Средиземном море находятся 2 вражеских корабля с ракетами "Калибр".
По состоянию на утро 29.10.2024 россияне не выводили военных кораблей и ракетоносителей в акваторию Черного и Азовского морей. Об этом сообщает ВМС ВСУ, пишет УНН.
В Черном море вражеские корабли отсутствуют, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют,
Детали
Также сообщается, что в Средиземном море 2 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 24 ракет.
За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:
- в Черное море - 8 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 12 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.
Морская логистика в Азово-Черноморском регионе для рф мертва - Плетенчук24 октября 2024, 12:00 • 15632 просмотра