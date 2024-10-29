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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Черном и Азовском морях вражеские корабли рф отсутствуют

В Черном и Азовском морях вражеские корабли рф отсутствуют

Киев  •  УНН

04:47 • 703 просмотра

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В акваториях Черного и Азовского морей не зафиксировано ни одного военного корабля рф. В Средиземном море находятся 2 вражеских корабля с ракетами "Калибр".

По состоянию на утро 29.10.2024 россияне не выводили военных кораблей и ракетоносителей в акваторию Черного и Азовского морей. Об этом сообщает ВМС ВСУ, пишет УНН.

В Черном море вражеские корабли отсутствуют, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют,

- говорится в сообщении.

Детали

Также сообщается, что в Средиземном море 2 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 24 ракет.

За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:

  • в Черное море - 8 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 12 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.
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Морская логистика в Азово-Черноморском регионе для рф мертва - Плетенчук24 октября 2024, 12:00 • 15632 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
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