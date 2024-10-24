Морская логистика в Азово-Черноморском регионе для рф мертва - Плетенчук

Корбали вмс россии, с проблемами в боевой готовности, остались в оккупированном Крыму. Боеспособные корабли переведены в Новороссийск. Морская логистика для оккупантов остается закрытой.

Пишет УНН со ссылкой на спикера ВМС Украины Дмитрия Плетенчука в эфире «Единых новостей».

Военно-морская логистика (чф рф), в принципе, мертва - заявил Плетенчук.

По словам спикера ВМС Украины, финальной точкой для нынешнего положения стало уничтожение большого десантного корабля «Цезарь Куников».

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После этого их (корабли ВМС РФ) поставили на прикол. Они находятся в пункте базирования. Те корабли, которые имели проблемы с боевой готовностью, - остались в Крыму, где мы, периодически, «помогаем» проводить небольшой «тюнинг», после которого, они снова остаются в ремонте. Те корабли, что были на ходу, они повели в Новороссийск. Морская логистика для них остается закрытой