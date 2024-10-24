Морская логистика в Азово-Черноморском регионе для рф мертва - Плетенчук

ukenru
Эксклюзив
Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога
12:10 • 19785 просмотра

Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога

Эксклюзив
Безбарьерность в Украине на низком уровне, нужны большие и быстрые изменения - нардеп
11:04 • 45751 просмотра

Безбарьерность в Украине на низком уровне, нужны большие и быстрые изменения - нардеп

Эксклюзив
Скандалы с чиновниками бьют по имиджу Украины и вызывают возмущение военных - нардеп
09:59 • 63363 просмотра

Скандалы с чиновниками бьют по имиджу Украины и вызывают возмущение военных - нардеп

Эксклюзив
Бровары с теплом. Мэр города рассказал о первой неделе отопительного сезона
08:48 • 83541 просмотра

Бровары с теплом. Мэр города рассказал о первой неделе отопительного сезона

ЕС одобрил помощь Украине до 35 млрд евро с использованием доходов от активов рф: предусматривает кредит на 45 лет
06:53 • 101228 просмотра

ЕС одобрил помощь Украине до 35 млрд евро с использованием доходов от активов рф: предусматривает кредит на 45 лет

Эксклюзив
Популизм вместо результатов: эксперт раскритиковал заявления главы АРМА Думы
13:23 • 125434 просмотра

Популизм вместо результатов: эксперт раскритиковал заявления главы АРМА Думы

Эксклюзив
Необходимо выбрать хотя бы одно-два действия, которые будут расслаблять: сомнолог рассказала, как выработать привычку быстрее засыпать
13:00 • 136920 просмотра

Необходимо выбрать хотя бы одно-два действия, которые будут расслаблять: сомнолог рассказала, как выработать привычку быстрее засыпать

Эксклюзив
С каждым днем ситуация ухудшается: эксперт о дефиците водителей частных маршруток
23 октября 2024, 12:20 • 134723 просмотра

С каждым днем ситуация ухудшается: эксперт о дефиците водителей частных маршруток

Эксклюзив
Александр Рувин: электронный реестр вооружения - необходимый шаг к ускорению идентификации оружия рф
23 октября 2024, 11:58 • 129764 просмотра

Александр Рувин: электронный реестр вооружения - необходимый шаг к ускорению идентификации оружия рф

Эксклюзив
В ГПСУ не исключают возможные изменения в пересечении границы для мужчин с инвалидностью
23 октября 2024, 08:41 • 117972 просмотра

В ГПСУ не исключают возможные изменения в пересечении границы для мужчин с инвалидностью

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Орбан обвинил ЕС в попытке "свергнуть" его правительство в Венгрии

Орбан обвинил ЕС в попытке "свергнуть" его правительство в Венгрии

03:42 • 105911 просмотра
Войска рф нанесли более 300 ударов по Запорожской области - ОВА

Войска рф нанесли более 300 ударов по Запорожской области - ОВА

04:36 • 44101 просмотра
Обычные партнеры звезд: Лана Дель Рей и не только

Обычные партнеры звезд: Лана Дель Рей и не только

08:05 • 80169 просмотра
72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

09:11 • 63105 просмотра
Управленческий провал: глава АРМА Дума отправляет осматривать активы в регионы своего заместителя по вопросам евроинтеграции

Управленческий провал: глава АРМА Дума отправляет осматривать активы в регионы своего заместителя по вопросам евроинтеграции

09:40 • 90527 просмотра
публикации
Управленческий провал: глава АРМА Дума отправляет осматривать активы в регионы своего заместителя по вопросам евроинтеграции

Управленческий провал: глава АРМА Дума отправляет осматривать активы в регионы своего заместителя по вопросам евроинтеграции

09:40 • 90527 просмотра
Глава АРМА Дума "случайно" намекнула, что ликвидация МСЭК - это ее заслуга

Глава АРМА Дума "случайно" намекнула, что ликвидация МСЭК - это ее заслуга

23 октября 2024, 12:13 • 140219 просмотра
Расследование с привкусом безнаказанности: действия главного юриста НБУ подрывают доверие к банковской системе

Расследование с привкусом безнаказанности: действия главного юриста НБУ подрывают доверие к банковской системе

23 октября 2024, 11:41 • 140092 просмотра
НАБУ за средства из бюджета приобрело себе тысячу медалей - тендер

НАБУ за средства из бюджета приобрело себе тысячу медалей - тендер

23 октября 2024, 11:02 • 141014 просмотра
"Чем младше ребенок, тем большим стрессом для него может быть развод родителей": психолог рассказала, как лучше говорить о разводе с детьми

"Чем младше ребенок, тем большим стрессом для него может быть развод родителей": психолог рассказала, как лучше говорить о разводе с детьми
Эксклюзив

23 октября 2024, 08:29 • 151389 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

10:51 • 23972 просмотра
72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

09:11 • 63105 просмотра
Обычные партнеры звезд: Лана Дель Рей и не только

Обычные партнеры звезд: Лана Дель Рей и не только

08:05 • 80169 просмотра
В США презентовали роскошный дом на колесах, стоимость которого стартует от 750 тыс. долларов

В США презентовали роскошный дом на колесах, стоимость которого стартует от 750 тыс. долларов

18:19 • 67195 просмотра
Приход Ла-Нинья откладывается до ноября, Эль-Нинья может сохраниться до марта 2025 года

Приход Ла-Нинья откладывается до ноября, Эль-Нинья может сохраниться до марта 2025 года

15:18 • 104828 просмотра
Актуальное
Морская логистика в Азово-Черноморском регионе для рф мертва - Плетенчук

Морская логистика в Азово-Черноморском регионе для рф мертва - Плетенчук

Киев  •  УНН

12:00 • 6050 просмотра

Read in English

Боеспособные корабли ВМС России перебазировались из Крыма в Новороссийск из-за постоянных атак Украины. После уничтожения «цезаря Куникова» морская логистика оккупантов в регионе фактически прекратила существование.

Корбали вмс россии, с проблемами в боевой готовности, остались в оккупированном Крыму. Боеспособные корабли переведены в Новороссийск. Морская логистика для оккупантов остается закрытой.

Пишет УНН со ссылкой на спикера ВМС Украины Дмитрия Плетенчука в эфире «Единых новостей».

Военно-морская логистика (чф рф), в принципе, мертва - заявил Плетенчук.

По словам спикера ВМС Украины, финальной точкой для нынешнего положения стало уничтожение большого десантного корабля «Цезарь Куников».

Британская разведка: атаки на оккупированный Крым ослабляют военный потенциал рф17 октября 2024, 10:36 • 11208 просмотров

После этого их (корабли ВМС РФ) поставили на прикол. Они находятся в пункте базирования. Те корабли, которые имели проблемы с боевой готовностью, - остались в Крыму, где мы, периодически, «помогаем» проводить небольшой «тюнинг», после которого, они снова остаются в ремонте. Те корабли, что были на ходу, они повели в Новороссийск. Морская логистика для них остается закрытой

- пояснил спикер ВМС Украины.

Плетенчук отметил, что установлено перемещение малых десантных кораблей, но, по словам представителя ВМС Украины, - это «ни на что не влияет».

водоизмещение (российских малых десантных кораблей) не сопоставимо со средними и большими десантными кораблями

- отметил Плетенчук.

Зерновой коридор продолжает работу, несмотря на попытки россиян бить по портовой инфраструктуре - Плетенчук20 октября 2024, 09:32 • 36885 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
voenno-morskie-sili-ukrainiВоенно-морские силы Украины
krymКрым