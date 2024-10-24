Морская логистика в Азово-Черноморском регионе для рф мертва - Плетенчук
Киев • УНН
Боеспособные корабли ВМС России перебазировались из Крыма в Новороссийск из-за постоянных атак Украины. После уничтожения «цезаря Куникова» морская логистика оккупантов в регионе фактически прекратила существование.
Корбали вмс россии, с проблемами в боевой готовности, остались в оккупированном Крыму. Боеспособные корабли переведены в Новороссийск. Морская логистика для оккупантов остается закрытой.
Пишет УНН со ссылкой на спикера ВМС Украины Дмитрия Плетенчука в эфире «Единых новостей».
Военно-морская логистика (чф рф), в принципе, мертва - заявил Плетенчук.
По словам спикера ВМС Украины, финальной точкой для нынешнего положения стало уничтожение большого десантного корабля «Цезарь Куников».
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После этого их (корабли ВМС РФ) поставили на прикол. Они находятся в пункте базирования. Те корабли, которые имели проблемы с боевой готовностью, - остались в Крыму, где мы, периодически, «помогаем» проводить небольшой «тюнинг», после которого, они снова остаются в ремонте. Те корабли, что были на ходу, они повели в Новороссийск. Морская логистика для них остается закрытой
Плетенчук отметил, что установлено перемещение малых десантных кораблей, но, по словам представителя ВМС Украины, - это «ни на что не влияет».
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