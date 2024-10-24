Морська логістика в Азово-Чорноморському регіоні для рф мертва - Плетенчук
Київ • УНН
Боєздатні кораблі вмс росії перебазувалися з Криму до новоросійська через постійні атаки України. Після знищення "цезаря кунікова" морська логістика окупантів у регіоні фактично припинила існування.
Корбалі вмс росії, з проблемами в бойовій готовності, залишилися в окупованому Криму. Боєздатні кораблі переведені в Новоросійськ. Морська логістика для окупантів залишається закритою.
Пише УНН з посиланням на спікера ВМС України Дмитра Плетенчука в ефірі "Єдиних новин".
Військово-морська логістика (чф рф), в принципі, мертва - заявив Плетенчук.
За словами спікера ВМС України, фінальною крапкою для нинішнього становища стало знищення великого десантного корабля "Цезар Куніков".
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Після цього їх (кораблі ВМС рф) поставили на прикол. Вони перебувають у пункті базування. Ті кораблі, які мали проблеми з бойовою готовністю, - залишилися в Криму, де ми, періодично, "допомагаємо" проводити невеликий "тюнінг", після якого, вони знову залишаються в ремонті. Ті кораблі, що були на ходу, вони повели в Новоросійськ. Морська логістика для них залишається закритою
Плетенчук зауважив, що встановлено переміщення малих десантних кораблів, але, за словами представника ВМС України, - це "ні на що не впливає".
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