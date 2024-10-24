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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 818 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Морська логістика в Азово-Чорноморському регіоні для рф мертва - Плетенчук

Київ • УНН

 • 16286 перегляди

Боєздатні кораблі вмс росії перебазувалися з Криму до новоросійська через постійні атаки України. Після знищення "цезаря кунікова" морська логістика окупантів у регіоні фактично припинила існування.

Морська логістика в Азово-Чорноморському регіоні для рф мертва - Плетенчук

Корбалі вмс росії, з проблемами в бойовій готовності, залишилися в окупованому Криму. Боєздатні кораблі переведені в Новоросійськ. Морська логістика для окупантів залишається закритою.

Пише УНН з посиланням на спікера ВМС України Дмитра Плетенчука в ефірі "Єдиних новин".

Військово-морська логістика (чф рф), в принципі, мертва - заявив Плетенчук.

За словами спікера ВМС України, фінальною крапкою для нинішнього становища стало знищення великого десантного корабля "Цезар Куніков".

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Після цього їх (кораблі ВМС рф) поставили на прикол. Вони перебувають у пункті базування. Ті кораблі, які мали проблеми з бойовою готовністю, - залишилися в Криму, де ми, періодично, "допомагаємо" проводити невеликий "тюнінг", після якого, вони знову залишаються в ремонті. Ті кораблі, що були на ходу, вони повели в Новоросійськ. Морська логістика для них залишається закритою

- пояснив речник ВМС України.

Плетенчук зауважив, що встановлено переміщення малих десантних кораблів, але, за словами представника ВМС України, - це "ні на що не впливає".

Водотоннажність (російських малих десантних кораблів) не можна порівняти із середніми і великими десантними кораблями

- зазначив Плетенчук.

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