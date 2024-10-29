У Чорному та Азовському морях ворожі кораблі рф відсутні
Київ • УНН
В акваторіях Чорного та Азовського морів не зафіксовано жодного військового корабля рф. У Середземному морі перебувають 2 ворожі кораблі з ракетами "Калібр".
Станом на ранок 29.10.2024 росіяни не виводили військових кораблів і ракетоносіїв в акваторію Чорного та Азовського морів. Про це повідомляє ВМС ЗСУ, пише УНН.
У Чорному морі ворожі кораблі відсутні, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні,
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Також повідомляється, що у Середземному морі 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 8 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 12 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.
Морська логістика в Азово-Чорноморському регіоні для рф мертва - Плетенчук24.10.24, 15:00 • 16286 переглядiв