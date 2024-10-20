Окупанти посилено патрулюють західне та південне узбережжя Криму - Плетенчук
Київ • УНН
Російські окупанти використовують весь авіапарк для патрулювання західного та південного узбережжя Криму. Мета - захистити залишки флоту від можливих дронових атак та посилити оборону Кримського мосту.
Окупанти використовують для посиленого патрулювання західного та південного узбережжя окупованого Криму весь наявний авіапарк, намагаючись захистити решти свого флоту, які залишаються в пунктах базування від можливих дронових атак.
Про це розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
Факт присутності в повітряному просторі, як літаків, так і дронів-розвідників, на жаль, присутній. Вони патрулюють посилено західне узбережжя півострову Крим, і південне. Застосовують вони гелікоптери для протидронової боротьби, намагаючись у такий спосіб убезпечити рештки свого флоту, які залишаються в пунктах базування від можливих дронових атак. Так само це патрулювання, цю оборону вони здійснюють і щодо так званого Кримського мосту. Тобто авіація задіяна максимально
За його словами, окупанти використовують різні зразки озброєння для відбиття атак на Крим.
Тут можна побачити весь наявний авіапарк - від гвинтових до фронтових бомбардувальників, винищувачів. Тобто задіюють все, що мають
Нагадаємо
У Чорному морі - 1 ворожий корабель без "Калібрів", а у Середземному морі- 4 ворожі кораблі, з яких 3 несуть "Калібри" з можливим залпом до 28 ракет.