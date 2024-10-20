У Чорному морі чергує корабель агресора, у Середземному - 4 з "Калібрами"
Київ • УНН
У Чорному морі перебуває 1 ворожий корабель без "Калібрів". У Середземному морі - 4 кораблі рф, з яких 3 несуть "Калібри" із можливим залпом до 28 ракет.
У Чорному морі - 1 ворожий корабель без "Калібрів", а у Середземному морі- 4 ворожі кораблі, з яких 3 несуть "Калібри" з можливим залпом до 28 ракет. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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Нині в Чорному морі зафіксовано один ворожий корабель, який не несе крилаті ракети "Калібр". У Азовському морі ворожі судна відсутні, що свідчить про знижену активність противника в цьому регіоні.
Водночас у Середземному морі розміщено чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет "Калібр" з потенційним залпом до 28 ракет.
Протягом доби через Керченську протоку в Чорне море пройшли п’ять суден, з яких три продовжили курс у напрямку Босфору. У Азовському морі також зафіксовано п’ять суден, одне з яких рухалося з Босфору.
У Чорному морі чергує один ворожий корабель-ракетоносій19.10.24, 07:08 • 33887 переглядiв