У Чорному морі чергує один ворожий корабель-ракетоносій
Київ • УНН
У Чорному морі перебуває один російський корабель-носій крилатих ракет "Калібр", але без ракет. У Середземному морі - 4 кораблі, з яких 3 мають 16 ракет "Калібр".
Станом на ранок суботи, 19 жовтня, російська окупаційна армія утримує в Чорному морі один носій крилатих ракет "калібр". Утім ракети на кораблі відсутні. Про це повідомляють Військово-Морські сили ЗСУ, пише УНН.
У Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні.В Азовському морі ворожі кораблі відсутні,
Деталі
Також повідомляється, що у Середземному морі перебуває 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 10 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 8 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.
рф продовжує атакувати південь з повітря, бо не має успіхів на морі — Плетенчук 17.10.24, 11:27 • 39639 переглядiв