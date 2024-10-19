В Черном море дежурит один вражеский корабль-ракетоноситель
Киев • УНН
В Черном море находится один российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр", но без ракет. В Средиземном море - 4 корабля, из которых 3 имеют 16 ракет "Калибр".
По состоянию на утро субботы, 19 октября, российская оккупационная армия удерживает в Черном море один носитель крылатых ракет "Калибр". Впрочем ракеты на корабле отсутствуют. Об этом сообщают Военно-Морские силы ВСУ, пишет УНН.
В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр", ракеты отсутствуют. в Азовском море вражеские корабли отсутствуют,
Детали
Также сообщается, что в Средиземном море находится 4 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.
За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:
- в Черное море - 10 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 8 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.
рф продолжает атаковать юг с воздуха, потому что не имеет успехов на море - Плетенчук17 октября 2024, 08:27 • 37960 просмотров