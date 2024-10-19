В Черном море дежурит один вражеский корабль-ракетоноситель

По состоянию на утро субботы, 19 октября, российская оккупационная армия удерживает в Черном море один носитель крылатых ракет "Калибр". Впрочем ракеты на корабле отсутствуют. Об этом сообщают Военно-Морские силы ВСУ, пишет УНН.

В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр", ракеты отсутствуют. в Азовском море вражеские корабли отсутствуют, - говорится в сообщении.

Детали

Также сообщается, что в Средиземном море находится 4 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:

в Черное море - 10 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 8 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.

рф продолжает атаковать юг с воздуха, потому что не имеет успехов на море - Плетенчук