В Черном море дежурит корабль агрессора, в Средиземном - 4 с "Калибрами"

В Черном море - 1 вражеский корабль без "Калибров", а в Средиземном море - 4 вражеских корабля, из которых 3 несут "Калибры" с возможным залпом до 28 ракет. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Сейчас в Черном море зафиксирован один вражеский корабль, который не несет крылатые ракеты "Калибр". В Азовском море вражеские суда отсутствуют, что свидетельствует о сниженной активности противника в этом регионе.

В то же время в Средиземном море размещены четыре вражеских корабля, из которых три являются носителями крылатых ракет "Калибр" с потенциальным залпом до 28 ракет.

В течение суток через Керченский пролив в Черное море прошли пять судов, из которых три продолжили курс в направлении Босфора. В Азовском море также зафиксировано пять судов, одно из которых двигалось из Босфора.

В Черном море дежурит один вражеский корабль-ракетоноситель