Оккупанты усиленно патрулируют западное и южное побережье Крыма - Плетенчук

Оккупанты используют для усиленного патрулирования западного и южного побережья оккупированного Крыма весь имеющийся авиапарк, пытаясь защитить остатки своего флота, которые остаются в пунктах базирования от возможных дроновых атак.

Об этом рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Факт присутствия в воздушном пространстве, как самолетов, так и дронов-разведчиков, к сожалению, присутствует. Они патрулируют усиленно западное побережье полуострова Крым, и южное. Применяют они вертолеты для противодроновой борьбы, пытаясь таким образом обезопасить остатки своего флота, которые остаются в пунктах базирования от возможных дроновых атак. Так же это патрулирование, эту оборону они осуществляют и в отношении так называемого Крымского моста. То есть авиация задействована максимально

По его словам, оккупанты используют различные образцы вооружения для отражения атак на Крым.

Здесь можно увидеть весь имеющийся авиапарк - от винтовых до фронтовых бомбардировщиков, истребителей. То есть задействуют все, что имеют