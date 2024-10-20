Оккупанты усиленно патрулируют западное и южное побережье Крыма - Плетенчук
Киев • УНН
Российские оккупанты используют весь авиапарк для патрулирования западного и южного побережья Крыма. Цель - защитить остатки флота от возможных дроновых атак и усилить оборону Крымского моста.
Оккупанты используют для усиленного патрулирования западного и южного побережья оккупированного Крыма весь имеющийся авиапарк, пытаясь защитить остатки своего флота, которые остаются в пунктах базирования от возможных дроновых атак.
Об этом рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
Факт присутствия в воздушном пространстве, как самолетов, так и дронов-разведчиков, к сожалению, присутствует. Они патрулируют усиленно западное побережье полуострова Крым, и южное. Применяют они вертолеты для противодроновой борьбы, пытаясь таким образом обезопасить остатки своего флота, которые остаются в пунктах базирования от возможных дроновых атак. Так же это патрулирование, эту оборону они осуществляют и в отношении так называемого Крымского моста. То есть авиация задействована максимально
По его словам, оккупанты используют различные образцы вооружения для отражения атак на Крым.
Здесь можно увидеть весь имеющийся авиапарк - от винтовых до фронтовых бомбардировщиков, истребителей. То есть задействуют все, что имеют
Напомним,
В Чёрном море - 1 вражеский корабль без «Калибров», а в Средиземном море - 4 вражеских корабля, из которых 3 несут «Калибры» с возможным залпом до 28 ракет.