У Чернівецькій області третій день шукають дівчинку, яка зникла на річці
Київ • УНН
Дівчинку шукають майже 130 людей, серед яких 46 рятувальників. Також від Головного управління залучено 6 одиниць техніки, 3 плавзасоби та 2 БПЛА.
У Чернівецькій області рятувальники вже третій день шукають зниклу на річці дівчинку. Про це повідомляє пресслужба ДСНС Чернівецької області пише УНН.
Деталі
Рятувальники спільно з працівниками поліції і місцевими жителями третій день шукають зниклу дівчинку на річці у селі Бережонка Банилівської територіальної громади Вижницького району
Станом на 9:00 15 лютого пошукові заходи відновлено. Дівчинку шукають майже 130 людей, серед яких 46 рятувальників.
Також від Головного управління залучено 6 одиниць техніки, 3 плавзасоби та 2 БПЛА.
Наразі пошукові групи обстежують русло річки Бережонка, берег, прилеглу територію, водолази Служби порятунку проводять пошуки у водоймі.
Доповнення
У ДСНС розповіли, що 8-річна дівчинка поверталася зі школи разом із 15-річним братом. Зі слів брата, вони переходили місток і впали в річку Бережонка. Хлопець виплив із водойми, а дівчинка пропала з поля зору.
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