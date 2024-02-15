В Черновицкой области третий день ищут девочку, которая исчезла на реке

В Черновицкой области спасатели уже третий день ищут пропавшую на реке девочку. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Черновицкой области пишет УНН.

Детали

Спасатели совместно с работниками полиции и местными жителями третий день ищут пропавшую девочку на реке в селе Бережонка Баниловской территориальной общины Вижницкого района - резюмировали в ведомстве.

По состоянию на 9:00 15 февраля поисковые мероприятия возобновлены. Девочку ищут почти 130 человек, среди которых 46 спасателей.

Также от Главного управления привлечено 6 единиц техники, 3 плавсредства и 2 БПЛА.

Сейчас поисковые группы обследуют русло реки Бережонка, берег, прилегающую территорию, водолазы Службы спасения проводят поиски в водоеме.

Дополнение

В ГСЧС рассказали, что 8-летняя девочка возвращалась из школы вместе с 15-летним братом. По словам брата, они переходили мостик и упали в реку Бережонка. Парень выплыл из водоема, а девочка пропала из поля зрения.

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