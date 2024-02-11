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В Винницкой области спасатели вытащили из пруда тело мужчины, пропавшего без вести в декабре 2023 года

В Винницкой области спасатели вытащили из пруда тело мужчины, пропавшего без вести в декабре 2023 года

Киев  •  УНН

11 февраль 2024, 19:19  •  1151 просмотра

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Спасатели в Винницкой области достали из пруда тело 57-летнего мужчины, поиски которого велись правоохранителями еще с декабря 2023-го года.

В Винницкой области из водоема служба спасения достала 57-летнего утопленника, который пропал без вести в декабре 2023 года. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

Сегодня, в 11:35, спасатели Винницкой области получили сообщение о том, что в поселке Липовка в водоеме находится человек.

Чрезвычайники, прибыв на место происшествия, вытащили из водоема тело мужчины без признаков жизни.

Установлено, что погибшим является 57-летний местный житель, который исчез в декабре 2023 года.

Добавим

Правоохранители расследуют обстоятельства смерти погибшего, поскольку полиция вела поиски мужчины с момента его исчезновения.

Достали два тела и спасли "фигуриста"-экстремала: спасатели о ситуации на водоемах в Киевской и Днепропетровской областях30 январь 2024, 16:27 • 49857 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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В Винницкой области спасатели вытащили из пруда тело мужчины, пропавшего без вести в декабре 2023 года

Спасатели в Винницкой области достали из пруда тело 57-летнего мужчины, поиски которого велись правоохранителями еще с декабря 2023-го года.

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