В Винницкой области спасатели вытащили из пруда тело мужчины, пропавшего без вести в декабре 2023 года

В Винницкой области из водоема служба спасения достала 57-летнего утопленника, который пропал без вести в декабре 2023 года. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

Сегодня, в 11:35, спасатели Винницкой области получили сообщение о том, что в поселке Липовка в водоеме находится человек.

Чрезвычайники, прибыв на место происшествия, вытащили из водоема тело мужчины без признаков жизни.

Установлено, что погибшим является 57-летний местный житель, который исчез в декабре 2023 года.

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Правоохранители расследуют обстоятельства смерти погибшего, поскольку полиция вела поиски мужчины с момента его исчезновения.

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