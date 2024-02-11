На Вінниччині рятувальники витягли зі ставка тіло чоловіка, зниклого безвісти у грудні 2023 року
Київ • УНН
Рятувальники у Вінницькій області дістали зі ставка тіло 57-річного чоловіка, пошуки якого велися правоохоронцями ще з грудня 2023-го року.
На Вінниччині з водойми служба порятунку дістала 57-річного потопельника, який зник безвісти в грудні 2023 року. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
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Сьогодні, о 11:35, рятувальники Вінниччини отримали повідомлення про те, що в селищі Липівка у водоймі знаходиться людина.
Надзвичайники, прибувши на місце події, витягли з водойми тіло чоловіка без ознак життя.
Встановлено, що загиблим є 57-річний місцевий мешканець, який зник у грудні 2023 року.
Додамо
Правоохоронці розслідують обставини смерті загиблого, оскільки поліція вела пошуки чоловіка з моменту його зникнення.
Дістали тіла двох потопельників та врятували "фігуриста"-екстремала: рятувальники про ситуацію на водоймах на Київщині та Дніпропетровщині30.01.24, 18:27 • 50996 переглядiв