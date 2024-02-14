На Київщині знайшли тіло загиблого 11-річного хлопчика, який напередодні провалився під лід
Київ • УНН
Тіло 11-річного хлопчика було знайдено після того, як він провалився під лід напередодні, коли повертався з сестрою від бабусі додому в селі Маслівка Київської області.
На Київщині правоохоронці знайшли тіло загиблого 11-річного хлопчика, який напередодні провалився під кригу. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Київської області, пише УНН.
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У відомстві розповіли, що вчора, 13 лютого до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному зі ставків села Маслівка тоне дитина.
Встановлено, що повертаючись додому від бабусі 11-річний хлопчик разом з 10-річною сестрою вирішили прогулятися по кризі, але лід не витримав, на жаль, дитина провалилася. Правоохоронці Київщини продовжують проводити перевірку всіх обставин інциденту. До пошуків дитини були залучені водолази ДСНС
Наразі пошукові роботи завершено - тіло хлопчика знайшли. Правоохоронці заявили, що триває досудове розслідування.
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