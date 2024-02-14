На Київщині знайшли тіло загиблого 11-річного хлопчика, який напередодні провалився під лід

На Київщині правоохоронці знайшли тіло загиблого 11-річного хлопчика, який напередодні провалився під кригу. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Київської області, пише УНН.

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У відомстві розповіли, що вчора, 13 лютого до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному зі ставків села Маслівка тоне дитина.

Встановлено, що повертаючись додому від бабусі 11-річний хлопчик разом з 10-річною сестрою вирішили прогулятися по кризі, але лід не витримав, на жаль, дитина провалилася. Правоохоронці Київщини продовжують проводити перевірку всіх обставин інциденту. До пошуків дитини були залучені водолази ДСНС - резюмували в Нацполіції.

Наразі пошукові роботи завершено - тіло хлопчика знайшли. Правоохоронці заявили, що триває досудове розслідування.

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