На Киевщине нашли тело погибшего 11-летнего мальчика, который накануне провалился под лед

На Киевщине правоохранители нашли тело погибшего 11-летнего мальчика, который накануне провалился под лед. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области, пишет УНН.

Детали

В ведомстве рассказали, что вчера, 13 февраля, в полицию поступило сообщение, что в одном из прудов села Масловка тонет ребенок.

Установлено, что возвращаясь домой от бабушки 11-летний мальчик вместе с 10-летней сестрой решили прогуляться по льду, но лед не выдержал, к сожалению, ребенок провалился. Правоохранители Киевщины продолжают проводить проверку всех обстоятельств инцидента. К поискам ребенка были привлечены водолазы ГСЧС - резюмировали в Нацполиции.

Сейчас поисковые работы завершены - тело мальчика нашли. Правоохранители заявили, что продолжается досудебное расследование.

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