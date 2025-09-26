$41.490.08
Ексклюзив
14:01 • 8 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
13:31 • 1754 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
12:45 • 5922 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
09:46 • 13250 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
09:25 • 18082 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
09:01 • 26465 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 32422 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 37119 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 28231 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
25 вересня, 16:17 • 39795 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
14:01 • 8 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto12:18 • 10568 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video09:01 • 26465 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 32422 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 37119 перегляди
У Чернігові водоканал повністю знеструмлено після атаки рф: жителів закликають запастися водою

Київ • УНН

 • 1106 перегляди

У Чернігові всі об'єкти КП «Чернігівводоканал» знеструмлено внаслідок ворожих атак на критичну інфраструктуру. Комунальники працюють над відновленням роботи насосних станцій каналізації, закликаючи містян терміново зробити запас питної води.

У Чернігові водоканал повністю знеструмлено після атаки рф: жителів закликають запастися водою

У Чернігові знеструмлено всі об’єкти "Чернігівводоканал" внаслідок ворожих атак на об’єкти критичної інфраструктури. Про це повідомили в КП "Чернігівводоканал", передає УНН.

Деталі

"До уваги жителів міста Чернігова! Сьогодні о 13:40 було знеструмлено всі об’єкти КП "Чернігівводоканал". Наразі наші працівники працюють над відновленням роботи насосних станцій каналізації. Це першочергове завдання, адже перед відновленням водопостачання потрібно забезпечити надійний відвід стічних вод", - ідеться в повідомленні.

Жителів міста закликали терміново зробити запас питної води.

Доповнення

Вчора, 25 вересня, Чернігівводоканал повідомляв, що внаслідок ворожих атак на об’єкти критичної інфраструктури у Чернігові спостерігаються перебої з електропостачанням, і, оскільки робота систем водопостачання та водовідведення безпосередньо залежить від стабільного енергоживлення, у Чернігові виникають проблеми зі збереженням належного тиску у водопровідній мережі.

Наголошувалося, що КП "Чернігівводоканал" працює в аварійному режимі через знеструмлення низки об’єктів.

Сьогодні протягом дня повідомлялось, що ситуація на об’єктах КП "Чернігівводоканал" залишається складною.

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомляв сьогодні, 26 вересня, у Telegram, що через атаку ворога на енергетичні обʼєкти Чернігівщини є влучання в кілька обʼєктів. Є перебої з електропостачанням у Чернігові та Чернігівському районі.

За даними Чауса, учора під ворожим ударом були обʼєкти критичної інфраструктури в Ніжині, Чернігові й Чернігівському районі. 

Анна Мурашко

СуспільствоВійна в Україні
Електроенергія
Чернігів