У Чернігові водоканал повністю знеструмлено після атаки рф: жителів закликають запастися водою
Київ • УНН
У Чернігові всі об'єкти КП «Чернігівводоканал» знеструмлено внаслідок ворожих атак на критичну інфраструктуру. Комунальники працюють над відновленням роботи насосних станцій каналізації, закликаючи містян терміново зробити запас питної води.
У Чернігові знеструмлено всі об’єкти "Чернігівводоканал" внаслідок ворожих атак на об’єкти критичної інфраструктури. Про це повідомили в КП "Чернігівводоканал", передає УНН.
Деталі
"До уваги жителів міста Чернігова! Сьогодні о 13:40 було знеструмлено всі об’єкти КП "Чернігівводоканал". Наразі наші працівники працюють над відновленням роботи насосних станцій каналізації. Це першочергове завдання, адже перед відновленням водопостачання потрібно забезпечити надійний відвід стічних вод", - ідеться в повідомленні.
Жителів міста закликали терміново зробити запас питної води.
Доповнення
Вчора, 25 вересня, Чернігівводоканал повідомляв, що внаслідок ворожих атак на об’єкти критичної інфраструктури у Чернігові спостерігаються перебої з електропостачанням, і, оскільки робота систем водопостачання та водовідведення безпосередньо залежить від стабільного енергоживлення, у Чернігові виникають проблеми зі збереженням належного тиску у водопровідній мережі.
Наголошувалося, що КП "Чернігівводоканал" працює в аварійному режимі через знеструмлення низки об’єктів.
Сьогодні протягом дня повідомлялось, що ситуація на об’єктах КП "Чернігівводоканал" залишається складною.
Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомляв сьогодні, 26 вересня, у Telegram, що через атаку ворога на енергетичні обʼєкти Чернігівщини є влучання в кілька обʼєктів. Є перебої з електропостачанням у Чернігові та Чернігівському районі.
За даними Чауса, учора під ворожим ударом були обʼєкти критичної інфраструктури в Ніжині, Чернігові й Чернігівському районі.