В Чернигове водоканал полностью обесточен после атаки рф: жителей призывают запастись водой

В Чернигове обесточены все объекты "Черниговводоканала" в результате вражеских атак на объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщили в КП "Черниговводоканал", передает УНН.

Детали

"Вниманию жителей города Чернигова! Сегодня в 13:40 были обесточены все объекты КП "Черниговводоканал". Сейчас наши сотрудники работают над восстановлением работы насосных станций канализации. Это первоочередная задача, ведь перед восстановлением водоснабжения нужно обеспечить надежный отвод сточных вод", - говорится в сообщении.

Жителей города призвали срочно сделать запас питьевой воды.

Дополнение

Вчера, 25 сентября, Черниговводоканал сообщал, что в результате вражеских атак на объекты критической инфраструктуры в Чернигове наблюдаются перебои с электроснабжением, и, поскольку работа систем водоснабжения и водоотведения напрямую зависит от стабильного энергопитания, в Чернигове возникают проблемы с сохранением надлежащего давления в водопроводной сети.

Отмечалось, что КП "Черниговводоканал" работает в аварийном режиме из-за обесточивания ряда объектов.

Сегодня в течение дня сообщалось, что ситуация на объектах КП "Черниговводоканал" остается сложной.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщал сегодня, 26 сентября, в Telegram, что из-за атаки врага на энергетические объекты Черниговщины есть попадания в несколько объектов. Есть перебои с электроснабжением в Чернигове и Черниговском районе.

По данным Чауса, вчера под вражеским ударом были объекты критической инфраструктуры в Нежине, Чернигове и Черниговском районе.