Ексклюзив
06:26 • 2828 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 24197 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 48421 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 34325 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 44899 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 59841 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 28133 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 23289 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 41439 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 17009 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
У Чернігові пролунав вибух на тлі повітряної тривоги

Київ • УНН

 • 92 перегляди

У Чернігові пролунав вибух, обставини якого наразі з'ясовуються. Голова Чернігівської МВА Дмитро Брижинський закликав мешканців залишатися в безпечних місцях.

У Чернігові пролунав вибух на тлі повітряної тривоги

У Чернігові було чутно вибух на тлі повітряної тривоги, повідомив у п'ятницю голова Чернігівської МВА Дмитро Брижинський у Telegram, пише УНН.

У межах міста було чутно вибух. Обставини зʼясовуються. Перебувайте в безпечних місцях

- написав Брижинський.

У Чернігівській області - повітряна тривога.

71 з 86 російських дронів знешкоджено за ніч над Україною19.09.25, 09:24 • 1016 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоПодії
Чернігів