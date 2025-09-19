У Чернігові пролунав вибух на тлі повітряної тривоги

У Чернігові було чутно вибух на тлі повітряної тривоги, повідомив у п'ятницю голова Чернігівської МВА Дмитро Брижинський у Telegram, пише УНН.

У межах міста було чутно вибух. Обставини зʼясовуються. Перебувайте в безпечних місцях - написав Брижинський.

У Чернігівській області - повітряна тривога.

