71 з 86 російських дронів знешкоджено за ніч над Україною

Ексклюзив
06:26 • 174 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 22675 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 46684 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 33147 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 43743 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 58667 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 27795 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 23167 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 40670 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 16964 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
Лінія безпеки Польщі проходить по лінії фронту між Україною та рф - міністр оборони Косіняк-Камиш18 вересня, 20:47 • 6260 перегляди
ЄС розглядає "репараційний кредит" для України з заморожених активів рф в обхід Угорщини - Reuters18 вересня, 22:18 • 3650 перегляди
Київ під атакою ворожих дронів: у столиці гучні вибухи18 вересня, 22:29 • 9882 перегляди
Уламки ворожого БпЛА впали у кількох районах Києва, пошкоджено тролейбусну мережу18 вересня, 23:21 • 27731 перегляди
"Лицемірна істота": Яніна Соколова відреагувала на заяву Харчишина про розрив стосунків19 вересня, 00:25 • 19714 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
06:26 • 156 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39 • 34598 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 58660 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto18 вересня, 08:58 • 40384 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 40667 перегляди
71 з 86 російських дронів знешкоджено за ніч над Україною

Київ • УНН

 • 208 перегляди

Уночі росія випустила по Україні 86 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та інших, з яких 71 було збито або придушено. Зафіксовано влучання 15 дронів та падіння уламків на кількох локаціях.

71 з 86 російських дронів знешкоджено за ніч над Україною

росія вночі випустила по Україні 86 безпілотників, збито або придушено 71 дрон, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 19 вересня (із 21.00 18 вересня) ворог атакував 86-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - рф, понад 50 із них - шахеди.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 71 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях. Атака триває. Нова група ворожих БпЛА з північному напрямку

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

У Києві виявили нерозірваний ворожий дрон після нічної атаки рф19.09.25, 08:45 • 1608 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Державний кордон України
Курськ
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Україна