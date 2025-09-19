71 з 86 російських дронів знешкоджено за ніч над Україною

росія вночі випустила по Україні 86 безпілотників, збито або придушено 71 дрон, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 19 вересня (із 21.00 18 вересня) ворог атакував 86-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - рф, понад 50 із них - шахеди.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 71 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях. Атака триває. Нова група ворожих БпЛА з північному напрямку - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

