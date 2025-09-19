$41.190.02
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 22763 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 46799 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 33228 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 43831 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 58762 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 27823 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 23183 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 40734 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 16967 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
71 из 86 российских дронов обезврежены за ночь над Украиной

Киев • УНН

 • 242 просмотра

Ночью россия выпустила по Украине 86 ударных БПЛА типа Shahed, Gerbera и других, из которых 71 был сбит или подавлен. Зафиксированы попадания 15 дронов и падение обломков на нескольких локациях.

71 из 86 российских дронов обезврежены за ночь над Украиной

россия ночью выпустила по Украине 86 беспилотников, сбит или подавлен 71 дрон, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 19 сентября (с 21.00 18 сентября) враг атаковал 86-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф, более 50 из них - шахеды.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 71 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, востоке и в центре страны. Зафиксировано попадание 15 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях. Атака продолжается. Новая группа вражеских БпЛА с северного направления

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

В Киеве обнаружили неразорванный вражеский дрон после ночной атаки рф19.09.25, 08:45 • 1634 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Государственная граница Украины
Курск
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
Украина