71 из 86 российских дронов обезврежены за ночь над Украиной

россия ночью выпустила по Украине 86 беспилотников, сбит или подавлен 71 дрон, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 19 сентября (с 21.00 18 сентября) враг атаковал 86-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф, более 50 из них - шахеды.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 71 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, востоке и в центре страны. Зафиксировано попадание 15 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях. Атака продолжается. Новая группа вражеских БпЛА с северного направления - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

