В Чернигове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

Эксклюзив
06:26 • 2576 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 24057 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 48261 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 34211 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 44790 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
18 сентября, 09:39 • 59700 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 28095 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 23281 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
18 сентября, 07:58 • 41349 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 17003 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
Эксклюзивы
ЕС рассматривает «репарационный кредит» для Украины из замороженных активов РФ в обход Венгрии — Reuters18 сентября, 22:18 • 4998 просмотра
Киев под атакой вражеских дронов: в столице громкие взрывы18 сентября, 22:29 • 10687 просмотра
Politico: Трамп и Стармер – неожиданная дружба, меняющая мировую политику18 сентября, 22:59 • 3384 просмотра
Обломки вражеского БПЛА упали в нескольких районах Киева, повреждена троллейбусная сеть18 сентября, 23:21 • 28482 просмотра
"Лицемерное существо": Янина Соколова отреагировала на заявление Харчишина о разрыве отношений19 сентября, 00:25 • 21076 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
06:26 • 2576 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 35423 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:39 • 59700 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto18 сентября, 08:58 • 41076 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 07:58 • 41349 просмотра
Какие свитеры обязательно иметь в осенне-зимнем гардеробе 2025: советует Андре Тан18 сентября, 18:24 • 12546 просмотра
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59 • 32215 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 31112 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 30969 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24 • 29206 просмотра
В Чернигове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

Киев • УНН

 • 32 просмотра

В Чернигове прогремел взрыв, обстоятельства которого сейчас выясняются. Глава Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский призвал жителей оставаться в безопасных местах.

В Чернигове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

В Чернигове был слышен взрыв на фоне воздушной тревоги, сообщил в пятницу глава Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский в Telegram, пишет УНН.

В черте города был слышен взрыв. Обстоятельства выясняются. Находитесь в безопасных местах

- написал Брижинский.

В Черниговской области - воздушная тревога.

71 из 86 российских дронов обезврежены за ночь над Украиной19.09.25, 09:24 • 980 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоПроисшествия
Чернигов