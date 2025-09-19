В Чернигове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
В Чернигове прогремел взрыв, обстоятельства которого сейчас выясняются. Глава Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский призвал жителей оставаться в безопасных местах.
В Чернигове был слышен взрыв на фоне воздушной тревоги, сообщил в пятницу глава Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский в Telegram, пишет УНН.
В черте города был слышен взрыв. Обстоятельства выясняются. Находитесь в безопасных местах
В Черниговской области - воздушная тревога.
