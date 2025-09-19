В Чернигове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

В Чернигове был слышен взрыв на фоне воздушной тревоги, сообщил в пятницу глава Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский в Telegram, пишет УНН.

В черте города был слышен взрыв. Обстоятельства выясняются. Находитесь в безопасных местах - написал Брижинский.

В Черниговской области - воздушная тревога.

