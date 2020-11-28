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У Британії почнуть випробування аналізу крові, що виявляє 50 типів раку

У Британії почнуть випробування аналізу крові, що виявляє 50 типів раку

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Національна служба охорони здоров'я Великої Британії готується до широких випробувань методу аналізу крові на рак, який розробили у США. Очікують, що за допомогою нового методу можна буде виявляти 50 типів злоякісних пухлин, передає УНН із посиланням на BBC.

У наступному році пройти тестування запропонують 165 тисячам мешканців Англії. Якщо метод продемонструє ефективність, то до 2024 року тестування буде доступним приблизно мільйону британців.

У США випробування теж проведуть, але не в такому широкому масштабі. Там планують набрати близько 6200 волонтерів віком від 50 років. У США тест теж буде доступний до 2021 року, але за гроші.

Тестування британців спонсоруватиме американська компанія-розробник, Grail з Каліфорнії. Першими можливість пройти тест отримають мешканці Британії віком від 50 до 79 років і кілька тисяч пацієнтів англійських лікарень, у яких лікарі виявлять симптоми онкології. У службі охорони здоров’я кажуть, що завдяки новому методу відсоток випадків раку, що виявляють у британців на ранніх стадіях, можна буде підвищити з половини до 75%.

Тест Galleri, як і його аналоги, які перебувають в стадії розробки, діє на молекулярному рівні. Це дозволяє помічати багато видів раку до того, як з’являються симптоми.

“Якщо ми отримаємо можливість за допомогою простого аналізу крові визначати наявність близько 50 видів раку, включаючи рак яєчників і підшлункової залози, які до моменту появи симптомів вже дуже складно лікувати, то для тисяч ракових пацієнтів, які щотижня проходять процедури лікування, це означатиме дуже багато”, — каже глава служби охорони здоров’я сер Саймон Стівенс.

Вчені в декількох західних країнах вже багато років працюють над універсальним тестом. У США аналогічні проєкти розробляють кілька організацій, зокрема, Університет Джонса Хопкінса.

У британській неурядовій організації Cancer Research UK, яка фінансує онкологічні дослідження, вітали плани випробування нового тесту, обмовившись, що ефективність його поки не доведена.

Професор університету в Кембриджі Пол Фаро у розмові з BBC також зазначив, що служба охорони здоров’я “не має інвестувати в такі тести, поки не доведена їх ефективність”.

Остаточні підсумки випробувань методу Galleri підіб’ють до 2023 року.

Раніше УНН повідомляв, що розроблена Оксфордським університетом вакцина проти коронавірусу на великомасштабних дослідженнях показала ефективність у 70%.

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