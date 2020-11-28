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В Британии начнут испытания анализа крови, выявляющего 50 типов рака

В Британии начнут испытания анализа крови, выявляющего 50 типов рака

Киев  •  УНН

 • 10660 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Национальная служба здравоохранения Великобритании готовится к широким испытаниям метода анализа крови на рак, который разработали в США. Ожидается, что с помощью нового метода можно будет выявлять 50 типов злокачественных опухолей, передает УНН со ссылкой на BBC.

В следующем году пройти тестирование предложат 165 тысячам жителей Англии. Если метод продемонстрирует эффективность, то до 2024 года тестирование будет доступно примерно миллиону британцев.

В США испытания тоже проведут, но не в таком широком масштабе. Там планируют набрать около 6200 волонтеров в возрасте от 50 лет. В США тест тоже будет доступен до 2021 года, но за деньги.

Тестирование британцев спонсировать американская компания-разработчик, Grail из Калифорнии. Первыми возможность пройти тест получат жители Великобритании в возрасте от 50 до 79 лет и несколько тысяч пациентов английских больниц, в которых врачи обнаружат симптомы онкологии. В службе здравоохранения говорят, что благодаря новому методу процент случаев рака, обнаруживают у британцев на ранних стадиях, можно будет повысить с половины до 75%.

Тест Galleri, как и его аналоги, которые находятся в стадии разработки, действует на молекулярном уровне. Это позволяет замечать многие виды рака до того, как появляются симптомы.

“Если мы получим возможность с помощью простого анализа крови определять наличие около 50 видов рака, включая рак яичников и поджелудочной железы, которые к моменту появления симптомов уже очень сложно лечить, то для тысяч раковых пациентов, еженедельно проходят процедуры лечения, это будет означать очень много”, — говорит глава службы здравоохранения сэр Саймон Стивенс.

Ученые в нескольких западных странах уже много лет работают над универсальным тестом. В США аналогичные проекты разрабатывают несколько организаций, в частности, Университет Джонса Хопкинса.

В британской неправительственной организации Cancer Research UK, которая финансирует онкологические исследования, приветствовали планы испытания нового теста, оговорившись, что эффективность его пока не доказана.

Профессор университета в Кембридже Пол Фаро в разговоре с BBC также отметил, что служба здравоохранения “не инвестировать в такие тесты, пока не доказана их эффективность”.

Окончательные итоги испытаний метода Galleri подведут до 2023 года.

Ранее УНН сообщал, что разработанная Оксфордским университетом вакцина против коронавируса на крупномасштабных исследованиях показала эффективность в 70%.

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