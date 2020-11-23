Оксфордська вакцина проти COVID-19 показала 70% ефективності

"Вакцина проти коронавірусу, розроблена Оксфордським університетом, зупиняє розвиток симптомів COVID-19 у 70% людей, показує великомасштабне дослідження. Це буде розглядатися як тріумф і розчарування після того, як вакцини від Pfizer і Moderna показали 95% захисту", - пише видання.

Відзначається, що, однак, "оксфордська вакцина" набагато дешевша, її легше зберігати і доставити у будь-який куточок світу, ніж дві інших.

Вказується, що таким чином вона, як і раніше, буде відігравати значну роль у боротьбі з пандемією, якщо буде схвалена регулюючими органами.

"Є також інтригуючі дані, які свідчать про те, що поліпшення дози може підвищити захист до 90%. Додається, що уряд Великої Британії попередньо замовив 100 млн доз "оксфордскої вакцини", чого достатньо для імунізації 50 млн осіб", - додали у ЗМІ.

Також дану ситуацію прокоментував прем'єр-міністр Королівства Борис Джонсон.

"Неймовірно захоплююча новина: "оксфордська вакцина" довела свою ефективність під час випробувань. Попереду ще перевірка безпеки, але це фантастичні результати", - зазначив Джонсон.

Підкреслюється, що дослідники з Оксфорда розробили вакцину приблизно за 10 місяців, що зазвичай займає десятиліття.

"Сьогоднішнє повідомлення наближає нас ще на один крок до того часу, коли ми зможемо використовувати вакцини, щоб покласти край кризі, викликаній вірусом", - сказала науковець Сара Гілберт.

Нагадаємо, Оксфордський університет підтвердив, що вакцина від COVID-19, яку він розробляє спільно з компанією AstraZeneca Plc, викликала сильну імунну відповідь у людей похилого віку на ранньому етапі дослідження.

Також не так давно компанії BioNTech і Pfizer, а також Moderna заявили про близько 95% ефективності своїх вакцин від коронавірусу і намір зареєструвати їх найближчим часом.

Як повідомляв УНН, напередодні у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що Україна готується до підписання на початку грудня Угоди про співпрацю з глобальним механізмом COVAX із постачання вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19.

За даними Міністерства, COVAX раніше підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусної хвороби на безкоштовній основі для 20% населення, що еквівалентно 8 мільйонам доз.