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Оксфордская вакцина против COVID-19 показала 70% эффективности

Оксфордская вакцина против COVID-19 показала 70% эффективности

Киев  •  УНН

 • 15721 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Разработанная Оксфордским университетом вакцина против коронавируса на крупномасштабных исследованиях показала эффективность в 70%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

"Вакцина против коронавируса, разработанная Оксфордским университетом, останавливает развитие симптомов COVID-19 у 70% людей, показывает крупномасштабное исследование. Это будет рассматриваться как триумф и разочарование после того, как вакцины от Pfizer и Moderna показали 95% защиты", - пишет издание.

Отмечается, что, однако, "оксфордская вакцина" намного дешевле, ее легче хранить и доставить в любой уголок мира, чем две другие.

Указывается, что таким образом она, как и раньше, будет играть значительную роль в борьбе с пандемией, если будет одобрена регулирующими органами.

"Есть также интригующие данные, свидетельствующие о том, что улучшение дозы может повысить защиту до 90%. Добавляется, что правительство Великобритании предварительно заказало 100 млн доз "оксфордский вакцины", чего достаточно для иммунизации 50 млн человек", - добавили в СМИ.

Также данную ситуацию прокомментировал премьер-министр Королевства Борис Джонсон.

"Невероятно захватывающая новость: "оксфордская вакцина" доказала свою эффективность во время испытаний. Впереди еще проверка безопасности, но это фантастические результаты", - отметил Джонсон.

Подчеркивается, что исследователи из Оксфорда разработали вакцину примерно за 10 месяцев, что обычно занимает десятилетия.

"Сегодняшнее сообщение приближает нас еще на один шаг к тому времени, когда мы сможем использовать вакцины, чтобы положить конец кризису, вызванному вирусом", - сказала ученая Сара Гилберт.

Напомним, Оксфордский университет подтвердил, что вакцина от COVID-19, которую он разрабатывает совместно с компанией AstraZeneca Plc, вызвала сильный иммунный ответ у пожилых людей на раннем этапе исследования.

Также недавно компании BioNTech и Pfizer, а также Moderna заявили о около 95% эффективности своих вакцин от коронавируса и намерении зарегистрировать их в ближайшее время.

Как сообщал УНН, накануне в Министерстве здравоохранения заявили, что Украина готовится к подписанию в начале декабря Соглашения о сотрудничестве с глобальным механизмом COVAX по поставкам вакцины от коронавирусной болезни COVID-19.

По данным Министерства, COVAX ранее подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавирусной болезни на бесплатной основе для 20% населения, что эквивалентно 8 миллионам доз.

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