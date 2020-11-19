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Украина до 7 декабря подпишет соглашение о поставках вакцин от COVID-19 - Минздрав

Украина до 7 декабря подпишет соглашение о поставках вакцин от COVID-19 - Минздрав

Киев  •  УНН

 • 21357 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Украина готовится к подписанию в начале декабря Соглашения о сотрудничестве с глобальным механизмом COVAX по поставке вакцины от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Украины, передает УНН.

"Глобальная программа COVAX определила дальнейший план действий по поставке будущей вакцины против COVID-19 в Украине. До 27 ноября будет подписано техническую потребность от Украины. Следующий шаг - подписание условий сотрудничества до 7 декабря", - сообщили в Минздраве.

Так, по словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, планируется, что Украина будет получать будущую вакцину против COVID-19 несколькими траншами.

"Объем первого транша, предоставленного COVAX, составит около 1 млн 200 тыс. доз. Приоритетной группой риска, подлежащей проведению прививок против коронавирусной болезни на первой волне получения вакцин, определены работников здравоохранения", - сообщил он.

Сообщается, что по плану GAVI, Украина сможет получить бесплатные вакцины против COVID-19 объемом, что примерно равно 20% от общей численности населения страны, то есть около 8 млн доз. Эти вакцины будут предоставляться Украине в рамках программы COVAX Facility, которая занимается обеспечением вакцинами, пока находятся в стадии разработки.

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавирусной болезни на бесплатной основе для 20% населения.

По его словам, курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19, которая состоит из двух доз, будет стоить 14 долларов - это почти 400 грн.

ВОЗ прогнозирует, что Украина сможет получить первую партию успешно испытанной и зарегистрированной вакцины от COVID-19, в количестве, эквивалентном 20% населения, в втором квартале 2021 года.

Как сообщал ранее Ляшко, Украина получит максимум 8,5 млн доз вакцины против коронавируса - на заседании правления COVAX 19 ноября будет известно о дате первой поставки.

Между тем, компании BioNTech и Pfizer, а также Moderna заявили о около 95% эффективности своих вакцин от коронавируса и намерении зарегистрировать их в ближайшее время.

По данным ВОЗ, на сегодняшний день клинические испытания проходят в общей сложности 47 вакцин-кандидатов. 10 из них дошли до третьей фазы.

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