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Україна до 7 грудня підпише угоду щодо поставок вакцин від COVID-19 – МОЗ

Україна до 7 грудня підпише угоду щодо поставок вакцин від COVID-19 – МОЗ

Київ • УНН

 • 21362 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Україна готується до підписання на початку грудня Угоди про співпрацю з глобальним механізмом COVAX щодо поставки вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19. Про це інформує пресслужба міністерства охорони здоров’я України, передає УНН.

“Глобальна програма COVAX визначила подальший план дій щодо поставки майбутньої вакцини проти COVID-19 в Україну. До 27 листопада буде підписано технічну потребу від України. Наступний крок — підписання умов співпраці до 7 грудня”, - повідомили в МОЗ.

Так, зі слів міністра охорони здоров'я України Максима Степанова, планується, що Україна отримуватиме майбутню вакцину проти COVID-19 декількома траншами.

“Обсяг першого траншу, наданого COVAX, становитиме майже 1 млн 200 тис. доз. Пріоритетною групою ризику, що підлягатиме проведенню щеплень проти коронавірусної хвороби на першій хвилі отримання вакцин, визначено працівників галузі охорони здоров’я", — повідомив він.

Повідомляється, що за планом GAVI, Україна зможе отримати безкоштовні вакцини проти COVID-19 обсягом, що приблизно дорівнює 20% від загальної кількості населення країни, тобто біля 8 млн доз. Ці вакцини надаватимуться Україні у рамках програми COVAX Facility, яка займається забезпеченням вакцинами, що наразі знаходяться у стадії розробки.

Нагадаємо, раніше заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що COVAX підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусної хвороби на безплатній основі для 20% населення.

З його слів, курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19, яка складається з двох доз, буде коштувати 14 доларів – це майже 400 грн.

ВООЗ прогнозує, що Україна зможе отримати першу партію успішно випробуваної та зареєстрованої вакцини від COVID-19, у кількості, еквівалентній 20% населення, у другому кварталі 2021 року.

Як повідомляв раніше Ляшко, Україна отримає максимум 8,5 млн доз вакцини проти коронавірусу - на засіданні правління COVAX 19 листопада буде відомо про дату першої поставки.

Тим часом, компанії BioNTech і Pfizer, а також Moderna заявили про близько 95% ефективності своїх вакцин від коронавірусу і намір зареєструвати їх найближчим часом.

За даними ВООЗ, на сьогодні клінічні випробування проходять в цілому 47 вакцин-кандидатів. 10 з них дійшли до третьої фази.

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