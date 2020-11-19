Ляшко назвав вартість дози вакцини від COVID-19 для України
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19, яка складається з двох доз, буде коштувати 14 доларів – це майже 400 грн. Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24", передає кореспондет УНН.
“Ми знаємо... те, що озвучили на засіданні, про те, що одна доза вакцини в рамках механізму COVAX може коштувати 7 доларів, для повноцінного щеплення дві дози — 14 доларів”, — сказав Ляшко.
Нагадаємо, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що COVAX підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусної хвороби на безплатній основі для 20% населення.
ВООЗ прогнозує, що Україна зможе отримати першу партію успішно випробуваної та зареєстрованої вакцини від COVID-19, у кількості, еквівалентній 20% населення, у другому кварталі 2021 року.
Як повідомляв раніше Ляшко, Україна отримає максимум 8,5 млн доз вакцини проти коронавірусу - на засіданні правління COVAX 19 листопада буде відомо про дату першої поставки.
Тим часом, компанії BioNTech і Pfizer, а також Moderna заявили про близько 95% ефективності своїх вакцин від коронавірусу і намір зареєструвати їх найближчим часом.
За даними ВООЗ, на сьогодні клінічні випробування проходять в цілому 47 вакцин-кандидатів. 10 з них дійшли до третьої фази.
Тим часом, в Україні на 19 листопада зафіксовано вже 583 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - вперше понад 13 тисяч, абсолютний антирекорд для країни. Загалом від хвороби вже одужало 266 479 осіб, летальних випадків – 10 369.
Згідно з даними Worldmeter, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 24-у - за кількістю смертей від COVID-19.