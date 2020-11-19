Ляшко назвал стоимость дозы вакцины от COVID-19 для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19, которая состоит из двух доз, будет стоить 14 долларов - это почти 400 грн. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24", передает кореспондет УНН.
"Мы знаем... то, что озвучили на заседании, о том, что одна доза вакцины в рамках механизма COVAX может стоить 7 долларов, для полноценной прививки две дозы - 14 долларов", - сказал Ляшко.
Напомним, заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавирусной болезни на бесплатной основе для 20% населения.
ВОЗ прогнозирует, что Украина сможет получить первую партию успешно испытанной и зарегистрированной вакцины от COVID-19, в количестве, эквивалентном 20% населения, во втором квартале 2021 года.
Как сообщал ранее Ляшко, Украина получит максимум 8,5 млн доз вакцины против коронавируса - на заседании правления COVAX 19 ноября будет известно о дате первой поставки.
Между тем, компании BioNTech и Pfizer, а также Moderna заявили о порядка 95% эффективности своих вакцин от коронавируса и намерении зарегистрировать их в ближайшее время.
По данным ВОЗ, на сегодняшний день клинические испытания проходят в общей сложности 47 вакцин-кандидатов. 10 из них дошли до третьей фазы.
Между тем, в Украине на 19 ноябре зафиксировано уже 583 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - впервые более 13 тысяч, абсолютный антирекорд для страны. В общем от болезни уже выздоровели 266 479 человек, летальных случаев - 10 369.
Согласно данным Worldmeter, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 24-м - по количеству смертей от COVID-19.