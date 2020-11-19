Оксфордская вакцина от COVID-19 показала "обнадеживающий" иммунный ответ в группе риска
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Оксфордский университет подтвердил, что вакцина от COVID-19, которую он разрабатывает совместно с компанией AstraZeneca Plc, вызвала сильный иммунный ответ у пожилых людей на раннем этапе исследования, основные результаты заключительной фазы испытаний ожидаются в ближайшие недели, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Так, результаты, опубликованные в четверг в медицинском журнале Lancet, проливают свет на предварительные данные, опубликованные в последние месяцы, показывающие, что экспериментальные прививки вызвали иммунный ответ у пожилых людей, которые имеют наибольший риск заболевания.
Отмечается, что исследователи все еще с нетерпением ждут результатов испытаний на поздних стадиях, которые покажут, сможет ли вакцина Astra-Oxford соответствовать высокой планке, установленной лидерами Pfizer Inc. и Moderna Inc.
Результаты исследования второй фазы оксфордской вакцины показывают, что она лучше переносится пожилыми людьми и вызывает аналогичный иммунный ответ у пожилых и молодых людей. В исследовании приняли участие 560 взрослых, в том числе 240 человек старше 70 лет.
"Вызвать стойкий иммунный ответ у пожилых людей было давней проблемой. Продемонстрировать, что эта технология вакцины способна вызвать эти реакции - в возрастной группе, наиболее подверженной риску тяжелого заболевания COVID-19 - дает надежду на то, что эффективность вакцины будет похожа у молодых и пожилых людей", - отметила исследователь из Оксфорда Анжела Минасян.
Согласно заявлению Оксфорда, в ближайшие недели ожидаются окончательные результаты эффективности вакцины.
Напомним, накануне в американской фармацевтической компании Pfizer заявили, что окончательные результаты испытаний показывают эффективность их совместной с компанией BioNTech вакцины от COVID-19 в 95%.
Ранее стало известно, что, согласно предварительным данным, потенциальная вакцина от COVID-19, разработанная в США компанией Moderna, эффективна почти на 94,5%.
По данным ВОЗ, на сегодняшний день клинические испытания проходят в общей сложности 47 вакцин-кандидатов. 10 из них дошли до третьей фазы.