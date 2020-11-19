Оксфордська вакцина від COVID-19 показала "обнадійливу" імунну відповідь у групі ризику

Так, результати, опубліковані в четвер у медичному журналі Lancet, проливають більше світла на попередні дані, опубліковані в останні місяці, що показують, що експериментальне щеплення викликала імунну відповідь у людей похилого віку, які мають найбільший ризик захворювання.

Відзначається, що дослідники все ще з нетерпінням чекають результатів випробувань на пізніх стадіях, які покажуть, чи зможе вакцина Astra-Oxford відповідати високій планці, встановленій лідерами Pfizer Inc. і Moderna Inc.

Результати дослідження другої фази оксфордської вакцини показують, що вона краще переноситься літніми людьми і викликає аналогічну імунну відповідь у літніх і молодих людей. У дослідженні взяли участь 560 дорослих, в тому числі 240 осіб старше 70 років.

“Викликати стійку імунну відповідь у людей похилого віку було давньою проблемою. Продемонструвати, що ця технологія вакцини здатна викликати ці реакції — у віковій групі, найбільш схильній до ризику важкого захворювання COVID-19, — дає надію на те, що ефективність вакцини буде схожою у молодих і літніх людей”, - зазначила дослідник з Оксфорда Анжела Мінасян.

Згідно із заявою Оксфорда, найближчими тижнями очікуються остаточні результати ефективності вакцини.

Нагадаємо, напередодні в американської фармацевтичної компанії Pfizer заявили, що остаточні результати випробувань показують ефективність їхньої спільної з компанією BioNTech вакцини від COVID-19 в 95%.

Раніше стало відомо, що, згідно з попередніми даними, потенційна вакцина від COVID-19, розроблена в США компанією Moderna, ефективна майже на 94,5%.

За даними ВООЗ, на сьогодні клінічні випробування проходять в цілому 47 вакцин-кандидатів. 10 з них дійшли до третьої фази.