У Бразилії суд відпустив затриманого через корупцію екс-президента
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Суддя федерального суду в Ріо-де-Жанейро розпорядився звільнити з-під варти колишнього президента країни Мішела Темера, затриманого минулого тижня за звинуваченням в корупції. Про це УНН повідомляє з посиланням на DW.
Як зазначається, суддя Антоніо Іван Аті у понеділок, 25 березня, вирішив, що немає необхідності садити за ґрати 78-річного політика, оскільки той не становить загрози для суспільства.
Окрім того, суддя не побачив жодної загрози для подальшого перебігу розслідувань проти Темера, якщо той буде на волі.
Екс-президента Мішела Темера і ще сімох осіб ув'язнили 21 березня за звинуваченням в корупції. Тоді суд постановив, що їх слід тримати під вартою, щоб підозрювані не знищили можливих доказів. Попри нинішнє рішення суду, поліція Бразилії не повідомила, коли саме звільнять Темера.
78-річний екс-глава держави був затриманий у Сан-Паулу у справі про можливу корупцію під час будівництва комплексу АЕС "Ангра". Зокрема, йдеться про хабарі на суму в 1 мільйон бразильських реалів (близько 230 тисяч євро).
Раніше проти Темера було висунуто низку обвинувачень, зокрема у перешкоджанні правосуддю та участі в злочинному угрупованні, а також у корупції в обмін на політичну підтримку. За даними прокурорів, Темер та його однопартійці отримали від державних підприємств, таких як нафтогазова компанія Petrobras, хабарі у сумі не менше 587 мільйонів реалів (близько 157 мільйонів євро).
На думку слідчих, з травня 2016 року Темер очолив кримінальне угруповання, що надавало політичну підтримку в обмін на гроші. Сам екс-президент рішуче відкидає твердження про свою причетність до правопорушень. Темер став першим президентом країни, якого звинуватили у корупції ще під час перебування при владі.
Темер вступив на посаду президента країни у 2016 році після імпічменту президента Ділми Русефф, за часів якої він шість років обіймав посаду віце-президента. Він залишив посаду президента у 2018 році, після чого втратив імунітет щодо кримінального переслідування.