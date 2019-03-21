У Бразилії затримали колишнього президента Мішела Темера

КИЇВ. 22 березня. УНН. Бразильські правоохоронці затримали в четвер, 21 березня, колишнього президента країни Мішела Темера, повідомила прокуратура країни, передає агенція Reuters. 78-річний екс-глава держави був затриманий у Сан-Паулу у справі про ймовірну корупцію під час будівництва атомної станції "Ангра 3". Зокрема, мова йде про хабарі на суму один мільйон бразильських реалів (близько 230 тисяч євро). Про це повідомляє агенція KNA, передає УНН.