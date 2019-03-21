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У Бразилії затримали колишнього президента Мішела Темера

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Бразильські правоохоронці затримали в четвер, 21 березня, колишнього президента країни Мішела Темера, повідомила прокуратура країни, передає агенція Reuters. 78-річний екс-глава держави був затриманий у Сан-Паулу у справі про ймовірну корупцію під час будівництва атомної станції "Ангра 3". Зокрема, мова йде про хабарі на суму один мільйон бразильських реалів (близько 230 тисяч євро). Про це повідомляє агенція KNA, передає УНН.

У Бразилії затримали колишнього президента Мішела Темера

Адвокат Темера підтвердив його затримання. Сам колишній президент назвав свій арешт "варварством". Окрім Мішела Темера, також було затримано екс-міністра енергетики Морейро Франко та шість інших осіб, зокрема підприємців, передає бразильське видання G1.

На тлі новин про затримання колишнього президента бразильський реал втратив більш ніж відсоток своєї вартості, а індекс фондової біржі Bovespa знизився на 1,5 відсотка.

Як повідомляв УНН, раніше проти Тенера було висунуто цілий ряд обвинувачень, зокрема в перешкоджанні правосуддю та участі в злочинному угрупованні, а також в корупції в обмін на політичну підтримку. За даними прокурорів, Темер та його однопартійці отримали від державних підприємств, таких як нафтогазова компанія Petrobras, у сумі не менше 587 мільйонів реалів (близько 157 мільйонів євро) хабарів.

На думку слідчих, Темер очолив кримінальне угруповання, що надавало політичну підтримку в обмін на гроші, з травня 2016 року. Сам президент рішуче відкидає твердження про свою причетність до правопорушень. Темер став першим президентом країни, котрого звинуватили у корупції ще під час перебування при владі.

Темер вступив на посаду президента країни у 2016 році після імпічменту президентки Ділми Русефф, за часів якої він шість років обіймав пост віце-президента. Він залишив посаду президента у 2018 році, після чого втратив імунітет щодо кримінального переслідування.

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