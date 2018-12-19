Президента Бразилії звинуватили в корупції та відмиванні грошей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Генеральна прокуратура Бразилії звинуватила президента країни Мішеля Темеру в корупції і відмиванні грошей. Про це повідомляє УНН із посиланням на телеканал Globo.
“Федеральна поліція (Бразилії- ред.) повідомила Федеральному верховному суду, що вона виявила докази того, що Темер та десять інших людей були частиною передбачуваної схеми підтримки певних компаній в виданні указу про портовий сектор”, — повідомляється у виданні.
За версією слідства, Темера міг підписати цей указ в інтересах логістичної компанії Rodrimar S. A. в обмін на винагороду.
Як зазначається, чинний президент Бразилії всі звинувачення заперечує.
Після оголошення обвинувачення прокурора президент Мішель Темера зазначив, що “в судових протоколах буде доведено, що в постанові про порти не було ніяких порушень або будь-якої незаконної вигоди для будь-якої компанії”.
Нагадаємо, в кінці жовтня в Бразилії пройшли президентські вибори, на яких перемогу здобув ультраправий кандидат Жаір Болсонару. Він вступить на посаду 1 січня, таким чином, президентські повноваження Темера закінчуються 31 грудня.