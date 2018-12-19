Президента Бразилии обвинили в коррупции и отмывании денег

“Федеральная полиция (Бразилии — ред.) сообщила Федеральному верховному суду, что она обнаружила доказательства того, что Тэмер и десять других людей были частью предполагаемой схемы поддержки определенных компаний в издании указа о портовый сектор”, — сообщается в издании.

По версии следствия, Темера мог подписать этот указ в интересах логистической компании Rodrimar SA в обмен на вознаграждение.

Как отмечается, действующий президент Бразилии все обвинения отрицает.

После объявления обвинения прокурора президент Мишель Темера отметил, что “в судебных протоколах будет доказано, что в постановлении о портах не было никаких нарушений или любой незаконной выгоды для любой компании”.

Напомним, в конце октября в Бразилии прошли президентские выборы, на которых победу одержал ультраправый кандидат Жаир Болсонару. Он вступит в должность 1 января, таким образом, президентские полномочия Темера заканчиваются 31 декабря.