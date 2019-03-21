В Бразилии задержали бывшего президента Мишела Темера

Адвокат Темера подтвердил его задержание. Сам бывший президент назвал свой арест "варварством". Кроме Мишела Темера, также был задержан экс-министр энергетики Морейро Франко и шесть других лиц, в том числе предприниматели, передает бразильское издание G1.

На фоне новостей о задержании бывшего президента бразильский реал потерял более чем процент своей стоимости, а индекс фондовой биржи Bovespa снизился на 1,5 процента.

Как сообщал УНН, ранее против Тенере были выдвинуты целый ряд обвинений, в частности в препятствовании правосудию и участии в преступной группировке, а также в коррупции в обмен на политическую поддержку. По данным прокуроров, Тэмер и его однопартийцы получили от государственных предприятий, таких как нефтегазовая компания Petrobras, в сумме не менее 587 млн реалов (около 157 млн евро) взяток.

По мнению следователей, Тэмер возглавил криминальную группировку, что придавало политическую поддержку в обмен на деньги, с мая 2016 года. Сам президент решительно отвергает утверждения о своей причастности к правонарушениям. Тэмер стал первым президентом страны, которого обвинили в коррупции еще во время пребывания у власти.

Тэмер вступил в должность президента страны в 2016 году после импичмента президенткой Дилмы Русефф, во времена которой он шесть лет занимал пост вице-президента. Он покинул пост президента в 2018 году, после чего потерял иммунитет от уголовного преследования.