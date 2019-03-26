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В Бразилии суд отпустил задержанного за коррупцию экс-президента

Киев • УНН

 • 9218 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Судья федерального суда в Рио-де-Жанейро распорядился освободить из-под стражи бывшего президента страны Мишела Темера, задержанного на прошлой неделе по обвинению в коррупции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.

В Бразилии суд отпустил задержанного за коррупцию экс-президента

Как отмечается, судья Антонио Иван Ати в понедельник, 25 марта, решил, что нет необходимости сажать за решетку 78-летнего политика, поскольку тот не представляет угрозы для общества.

Кроме того, судья не увидел никакой угрозы для дальнейшего хода расследований против Темера, если тот будет на свободе.

Экс-президента Мишела Темера и еще семь человек взяли под стражу 21 марта по обвинению в коррупции. Тогда суд постановил, что их следует держать под стражей, чтобы подозреваемые не уничтожили возможных доказательств. Несмотря на нынешнее решение суда, полиция Бразилии не сообщила, когда именно освободят Темера.

78-летний экс-глава государства был задержан в Сан-Паулу по делу о возможной коррупции при строительстве комплекса АЭС "Ангра". В частности, речь идет о взятках на сумму в 1 миллион бразильских реалов (около 230 тысяч евро).

Ранее против Темера было выдвинуто ряд обвинений, в частности в препятствовании правосудию и участии в преступной группировке, а также в коррупции в обмен на политическую поддержку. По данным прокуроров, Темер и его однопартийцы получили от государственных предприятий, таких как нефтегазовая компания Petrobras, взятки в сумме не менее 587 миллионов реалов (около 157 миллионов евро).

По мнению следователей, с мая 2016 года Темер возглавил преступную группировку, что оказывало политическую поддержку в обмен на деньги. Сам экс-президент решительно отвергает утверждения о своей причастности к правонарушениям. Темер стал первым президентом страны, которого обвинили в коррупции еще во время пребывания у власти.

Темер вступил в должность президента страны в 2016 году после импичмента президента Дилмы Русефф, во времена которой он шесть лет занимал должность вице-президента. Он покинул пост президента в 2018 году, после чего потерял иммунитет от уголовного преследования.

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