У Башкортостані знову вдвічі збільшили виплати за підписання військового контракту
Київ • УНН
У республіці Башкортостан знову вдвічі збільшили виплати за підписання контракту з міноборони рф - виплати збільшені з 500 тис. до 1 млн рублів. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
Деталі
У Башкортостані знову вдвічі збільшили виплати за підписання контракту з МО рф. Розмір одноразової регіональної виплати для бажаючих взяти участь у війні з Україною збільшили з 500 тисяч до 1 млн рублів. Відповідний указ підписав глава республіки Радій Хабіров. Нові виплати почнуть діяти з 1 січня 2026 року
Водночас зазначається, що при цьому в грудні 2025 року виплати були знижені з 1 млн до 500 тисяч рублів. До цього, в червні, Хабіров розпорядився знизити виплати з 1,6 млн до 1 млн рублів. Тоді експерти пов'язали це з проблемами в бюджеті регіону.
Хабіров раніше заявляв, що всього цього року для підтримки "СВО" з бюджету Башкортостану планується виділити 32 млрд рублів.
Башкортостан залишається лідером за кількістю підтверджених загиблих учасників війни з Україною серед російських регіонів.
Нагадаємо
Мобілізаційний план росії на 2025 рік був набрати 403 тисячі людей – цієї кількості там досягли на початку грудня. Таким чином, росіяни у 2025 році перевиконають план набору людей у військо.