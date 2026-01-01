$42.350.03
1 січня, 13:04 • 25912 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 32195 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 30429 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 29405 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 123579 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 125632 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 45442 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 41172 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 35740 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 28844 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
У Башкортостані знову вдвічі збільшили виплати за підписання військового контракту

Київ • УНН

 • 82 перегляди

В Башкортостані знову збільшили виплати за підписання контракту з міноборони РФ з 500 тисяч до 1 мільйона рублів. Нові виплати почнуть діяти з 1 січня 2026 року, попри попередні зниження та проблеми з бюджетом.

У Башкортостані знову вдвічі збільшили виплати за підписання військового контракту

У республіці Башкортостан знову вдвічі збільшили виплати за підписання контракту з міноборони рф - виплати збільшені з 500 тис. до 1 млн рублів. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

У Башкортостані знову вдвічі збільшили виплати за підписання контракту з МО рф. Розмір одноразової регіональної виплати для бажаючих взяти участь у війні з Україною збільшили з 500 тисяч до 1 млн рублів. Відповідний указ підписав глава республіки Радій Хабіров. Нові виплати почнуть діяти з 1 січня 2026 року

- повідомляють росЗМІ.

Водночас зазначається, що при цьому в грудні 2025 року виплати були знижені з 1 млн до 500 тисяч рублів. До цього, в червні, Хабіров розпорядився знизити виплати з 1,6 млн до 1 млн рублів. Тоді експерти пов'язали це з проблемами в бюджеті регіону.

Хабіров раніше заявляв, що всього цього року для підтримки "СВО" з бюджету Башкортостану планується виділити 32 млрд рублів.

Башкортостан залишається лідером за кількістю підтверджених загиблих учасників війни з Україною серед російських регіонів.

Нагадаємо

Мобілізаційний план росії на 2025 рік був набрати 403 тисячі людей – цієї кількості там досягли на початку грудня. Таким чином, росіяни у 2025 році перевиконають план набору людей у військо.

